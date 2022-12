L’arte visuale di Bob Dylan in mostra a Roma

L’arte visuale di Bob Dylan arriva in Italia per la seconda volta con una mostra al MAXXI di Roma dal 16 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. È la seconda esposizione di dipinti, sculture e disegni del Premio Nobel per la Letteratura 2016 dopo la New Orleans Series che venne ispirata da Palazzo Reale a Milano nel 2013.

Curata da Shai Baitel, l’esposizione si intitola Retrospectum e segue le omonime esposizioni che furono ospitate prima dal Modern Art Museum di Shanghai (il debutto assoluto dell’esposizione, settembre 2019-marzo 2020) e poi dal Patricia & Phillip Frost Art Museum di Miami, Florida, negli USA. Roma è la prima città europea a ospitare Retrospectum. In mostra ci saranno più di cento opere, “including”, per citare la nota stampa diffusa dalla Halcyon Gallery di Londra, “paintings, watercolors, ink and graphite drawings, metal sculptures, video material, and archival documents that trace and explore more than 60 years of Dylan’s artistic output”.

La nota stampa è arricchita anche da una dichiarazione dello stesso Bob Dylan: “It’s gratifying to learn that my visual works are going to be exhibited at MAXXI in Rome, a truly great museum in one of the world’s most beautiful and inspirational cities. This exhibition is meant to provide perspectives that examine the human condition and explore the mysteries of life that continue to leave us perplexed. It’s very different from my music, of course, but every bit as purposeful in its intent”.