L’agenda dei Live della Settimana (#43, 2022)

Oltre ai nomoni attesi a Milano – Muse mercoledì 26 all’Alcatraz, Placebo il giorno successivo al Mediolanum Forum – ecco i concerti che segnaliamo per questa settimana.

Martedì 25 Ottobre – WET LEG, Magazzini Generali, Milano

Dopo aver pubblicato due dei migliori singoli del 2021 – “Chaise Longue” e “Wet Dream”- Rhian Teasdale e Hester Chambers, aka WET LEG, sono state protagoniste di sold out in tutto il Regno Unito e un’indimenticabile live all’Isola di Wight (loro luogo natale). Band rivelazione dell’anno, le Wet Let arrivano in Italia con l’acclamato disco d’esordio pubblicato l’8 aprile 2022 via Domino Records, che si era guadagnato la nostra copertina del mese. “This year’s breakout guitar band” scrive The Guardian, “A breath of fresh air” per The Independent. Biglietti a 22 Euro più prevendita.

Mercoledì 26 Ottobre – THE AFGHAN WHIGS, Largo Venue, Roma

martedì 25 Ottobre gli Afghan Whigs fanno invece tappa a Milano, Santeria Toscana 31. La band di Cincinnati torna in Italia il prossimo autunno per presentare il nuovo e attesissimo album ‘How Do You Burn?’, uscito lo scorso 9 settembre e anticipato dai singoli ‘I’ll Make You See God’ e ‘The Getaway’. Nati nel lontano 1988, gli Afghan Whigs si sono distinti grazie alla loro selvaggia ed estatica miscela di hard rock, classic soul nonchè al carisma del frontman Greg Dulli. Nel corso della loro carriera si sono dimostrati una tra le band più interessanti e originali del panorama alternative rock mondiale. In apertura Ed Harcourt! Biglietti qua

Mercoledì 26 Ottobre – NILUFER YANYA, Locomotiv Club, Bologna

“Painless” arriva a distanza di tre anni da “Miss Universe”, esordio di Nilüfer Yanya, con cui l’artista ha ricevuto numerosi consensi grazie alla capacità di fondere differenti sonorità e al suo timbro vocale unico. Anticipato dal singolo “Stabilise”, il secondo album è un disco introspettivo sulle difficoltà dei rapporti e sulla solitudine, che regala un viaggio nelle emozioni dell’artista. A differenza di “Miss Universe”, che spazia dall’indie pop/rock al soul, jazz e trip hop, il nuovo lavoro ha un approccio sonico più diretto con loop di beat industriali e armonie malinconiche. Biglietti su Dice. La cantante britannica sarà di scena anche martedì 25 Ottobre al Circolo Magnolia.

Mercoledì 26 Ottobre – FINE BEFORE YOU CAME, Magazzino sul Po, Torino

Marco, Jacopo, Mauro, Marco e Filippo suonano insieme dal 1999. Hanno registrato diversi dischi, split e singoli cercando di trovare la propria identità all’interno di vari generi musicali fino ad arrivare con l’ultimo disco a uno slowcore dilatato e melodico. In questo tour presentano “Forme Complesse”, uscito a fine marzo 2021. Biglietto a 13 Euro. La band milanese suonerà anche al Bronson di Ravenna, opening Clever Square, sabato 29 Ottobre.

Mercoledì 26 Ottobre – WHITNEY K, Freakout Club, Bologna

Per la Maple Death Night arriva finalmente un artista rivelazione a livello mondiale: ne ha tessuto le lodi Uncut, indicandolo come il nuovo Lou Reed. Whitney K, di stanza a Montreal, ha da poco rilasciato un EP dalle fragranze chamber-folk, “Hard To Be A God”, seguito dell’ottimo “Two Years” del 2021. In apertura i Dead Horses da Ferrara e i Flyin’ Zebra da Bologna, ingresso 7 Euro.

Giovedì 27 Ottobre – THE SOFT MACHINE, Spazio Teatro 89, Milano

Dai primi concerti sugli stessi palchi che ospitavano Syd Barrett e la Jimi Hendrix Experience fino a diventare una delle più famose fusion band europee, la musica dei Soft Machine ha influenzato diverse generazioni e continua ad essere citata dagli sperimentatori contemporanei. La formazione attuale comprende i tre quarti di quella che nel 1975 registrò “Softs”, a cui si aggiungono il sassofonista Theo Travis (Robert Fripp, David Gilmour). La band eseguirà sia materiale d’epoca sia i lavori contemporanei, compreso il più recente “Hidden Details” (2018) uscito esattamente cinquant’anni dopo il debutto “The Soft Machine”. Biglietti su Ticketone.

Venerdì 28 Ottobre – PIERPAOLO CAPOVILLA E I CATTIVI MAESTRI, Cisim, Lido Adriano (RA) Dopo la storica militanza ne Il Teatro Degli Orrori, Pierpaolo Capovilla ha recentemente inaugurato l’inizio di un nuovo capitolo discografico insieme a Garrincha Dischi, con l’uscita – il 27 maggio – del suo primo lavoro in studio con questa dirompente formazione in cui figurano anche Egle Sommacal (Massimo Volume), Fabrizio Baioni (LEDA) e Federico Aggio (Lucertulas). «Dieci canzoni, otto cazzotti e due carezze, per raccontare questi tempi di violenza e sopraffazione, il paese e il mondo in cui viviamo». Queste le parole di Capovilla per descrivere il nuovo album che ha come tema dominante la guerra. Guerra intesa come violenza nelle sue diverse accezioni, militare, simbolica o interiore. Sia essa quella che uccide i corpi o quella che ferisce il cuore. Biglietti qua.

Sabato 29 Ottobre – LEATHERETTE, Covo Club, Bologna

Il nome della band è ispirato all’iconico singolo Warm Leatherette di The Normal. La “finta pelle” come presa in giro del rock e della sua iconografia, al contempo accolta e respinta, sbeffeggiata. La loro musica è un connubio di sfuriate punk, atmosfere jazz e suggestioni no-wave, da cui scaturisce un sound a tratti caldo e accogliente, a tratti estemporaneo, acido e graffiante. Nel 2021 pubblicano “Mixed Waste” (WWNBB), EP registrato in casa, a cui segue un’intensa attività live in Italia (partecipano ai festival Mi Ami e Beaches Brew), in Europa e Regno Unito. Dal 2022 entrano a far parte del roster di Bronson Recordings, con cui è in programma l’uscita di “Fiesta” il prossimo novembre. In apertura Siouxie and The Skunks, portatori (non troppo) sani di quel fuoco sacro che solo gli sciamani e i teenager sanno custodire. Brani serrati, ballate lacrimose e canti laceranti. Prima ancora: Liquid Words. 10 Euro alla cassa.

Leatherette / “So Long” OFFICIAL VIDEO – YouTube