Effetto Brama a BIGLIA, le soundtrack che hanno ispirato Laura Agnusdei e Giulio Stermieri

Si apre giovedì 20 ottobre al Salone Snaporaz di Cattolica (RN) la programmazione di BIGLIA con gli Effetto Brama e le immagini dell’horror fantascientifico “L’ultimo uomo della Terra”, diretto da Ubaldo Ragona e Sidney Salkov, interpretato dalla star del cinema dell’orrore Vincent Price e da Franca Bettoia, attrice che diventerà poi la moglie di Ugo Tognazzi (per prenotazioni: 0541/966778 – info@teatrodellaregina.it – www.teatrodellaregina.it). La trama ricorda da vicino le recenti vicende del

pianeta Terra: un tremendo morbo si diffonde trasformando le vittime in vampiri. Lo scenario è

quello del quartiere Eur a Roma tra le maestose costruzioni dall’architettura modernista. “L’ultimo

uomo della Terra” è uno di quei film a lungo dimenticati, sottovalutati, riscoperti e innalzati ora al

rango di cult movie. La formazione degli Effetto Brama è composta da Laura Agnusdei, sax tenore ed

elettronica, Stefano Pilia (Massimo Volume), chitarra elettrica e sintetizzatore, e Giulio Stermieri,

organo e sintetizzatore.

Per entrare nel cuore del progetto, abbiamo chiesto a Laura Agnusdei e Giulio Stermieri di passare in rassegna le colonne sonore che ne hanno segnato la formazione musicale e il background.

Mica Levi – “Under the skin”

Molto intense alcune scene ambientate nel buio più assoluto punteggiate da musica sottile e magnetica

Angelo Badalamenti – “Twin Peaks”

In generale vale per tutte le musiche di Badalamenti scritte per David Lynch. C’è tutto: malinconia, ironia, buio, cheap entertainment, in particolare anche il lavoro di David Lynch stesso come sound designer è qualcosa di significativo per noi.

Andrei Sigle – “Il Sole”

Soprattutto degli ultimi due film della trilogia di Aleksandr Sokurov, il binomio scelte delle musica ed immagine è molto interessante

Ennio Morricone – “Mission”

L’orchestrazione più bella che ha scritto

Ernst Reijseger, Mola Sylla, Concordu e Tenore de Orosei – “L’ignoto spazio profondo”

Brividi.

John Williams – “Star Wars”

Soprattutto il sound design generale, i vari suoni delle macchine sono stati hanno mixati con suoni organici e di animali per dare tutto un senso particolare alle varie astronavi e mezzi

(Laura Agnusdei)

David Torn – “Lars and the Real Girl”

È stata la prima colonna sonora (oltre ai grandi autori) in cui ho fatto esperienza di una voce personale a servizio delle immagini. Ero già un grande fan della produzione jazz sperimentale di David Torn e di questo lavoro ho amato la capacità di trasfigurare forme tematiche e orchestrazioni convenzionali attraverso scelte sonore sorprendenti.

Kyle Dixon & Michael Stein – “Stranger Things”

Le musiche di Dixon e Stein per Stranger Things mi hanno colpito per la capacità di portare al centro del discorso il timbro, in questo caso essenzialmente sintetico, anche nel contesto di una produzione popular. La scrittura in senso tradizionale è ridotta al minimo e così è il suono nel suo sviluppo a farsi narrazione.

(Giulio Stermieri, con menzione speciale della stessa Laura Agnusdei)

BIGLIA – palchi in pista per la musica dal vivo ha riunito con circuito ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo, quattro live club tra i più importanti della regione (Locomotiv Club di Bologna, Bronson di Ravenna, OFF di Modena, Circolo Arci Kessel di Cavriago, RE) insieme a due teatri del Circuito Regionale Multidisciplinare di ATER Fondazione (Teatro Comunale “Laura Betti” di Casalecchio di Reno e il Salone Snaporaz di Cattolica).

Tutte le info su biglietti e prenotazioni sulla pagina ufficiale.