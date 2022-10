Torna BIGLIA con 10 live e 2 sonorizzazioni, e una ce la presenta Corrado Nuccini

In arrivo un programma nazionale e internazionale per l’autunno di BIGLIA – palchi in pista per la musica dal vivo, il circuito ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo che riunisce quattro live club tra i più importanti della regione (Locomotiv Club di Bologna, Bronson di Ravenna, OFF di Modena, Circolo Arci Kessel di Cavriago, RE) insieme a due teatri del Circuito Regionale Multidisciplinare di ATER Fondazione (Teatro Comunale “Laura Betti” di Casalecchio di Reno e il Salone Snaporaz di Cattolica). Oltre all’unica data italiana a Bologna dei …And You Will Know Us by the Trail of Dead si esibiranno nei vari appuntamenti, dal 19 al 25 ottobre White Hills, Nava, Avalanche Party, Messa, Korobu, San Leo, So Beast, Cemento Atlantico, Tenebra, Solaris (info e biglietti di tutti gli eventi sul sito di ATER Emilia-Romagna).

Continua la collaborazione tra BIGLIA e il Centro Musica di Modena per il progetto “Soundtracks – Musica da Film”, laboratorio curato da Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò: una collaborazione già avviata al MystFest di Cattolica lo scorso giugno. Protagonista della seconda sonorizzazione (25 ottobre – Teatro Laura Betti di Casalecchio) sarà la pellicola del 1920 “Il Segno di Zorro” diretto da Fred Niblo con protagonista Douglas Fairbanks, interprete – nel ruolo dell’eroe cavalleresco e senza paura – di numerosi film di avventura dell’epoca del cinema muto. Primo film in assoluto incentrato sul personaggio di Zorro, la pellicola riprende la storia narrata nel primo romanzo in cui compare il personaggio, “La maledizione di Capistrano” di Johnston McCulley. La pellicola sarà sonorizzata dal vivo dagli artisti del progetto Soundtracks 2022, accompagnati sul palco e nella scrittura delle musiche di Xabier Iriondo (Afterhours).

Ne abbiamo parlato con Corrado Nuccini che ci presenta l’appuntamento conclusivo della rassegna.



Com’è nato e chi prende parte al progetto?

Il progetto nasce ben 12 anni fa al Centro Musica di Modena in collaborazione col Museo del Cinema di Torino. Il Centro Musica è un luogo d’eccellenza dove progetti come questo hanno modo di crescere e soprattutto svilupparsi nel tempo. In questi anni abbiamo sonorizzato tantissime pellicole e abbiamo coinvolto diversi “Conductors” da Enrico Gabrielli a Stefano Pilia, Xabier Iriondo, Giungla, Gianluca Petrella, Cabeki solo per citarne alcuni e molti altri hanno fatto parte dei vari collettivi da Laura Agnusdei a Nziria, da Ascari a Giulio Stermieri. In passato hanno preso parte al progetto anche Godblesscomputers, Machweo, Pietro Baldoni dei C’mon Tigre e tantissimi musicisti emiliano romagnoli di talento. Da soundtracks sono nati alcuni progetti interessanti come Effetto Brama, un collettivo con musicisti dell’edizione 2020, che partecipa a Biglia e la sonorizzazione degli Earthset de L’uomo Meccanico. Io sono direttore artistico del progetto, cerco di rinnovarlo e di metterci dentro le mie visioni sulla musica.

Perché la scelta è ricaduta su quella pellicola?

Zorro è stato scelto insieme a Daniele Francesconi, direttore del Festival Filosofia di Modena ed è inerente al tema della scorsa edizione del Festival, ovvero la Giustizia. Chi meglio del primo paladino mascherato che combatte contro al maltrattamento dei peon da parte dei ricchi proprietari terrieri? La conduzione musicale è stata affidata a Xabier iriondo degli Afterhours che ha lavorato sulle musiche native della California (dove si svolge il film) ovvero la musica surf, l’hardcore e il trash. Un lavoro intenso e pieno di creatività musicale che vi consiglio di non perdere, l’appuntamento è il prossimo 25 ottobre al Teatro Laura Betti di Casalecchio per Biglia – Palchi in pista.

Da più dieci anni la carriera dei Giardini Di Mirò è legata a doppio filo alle sonorizzazioni. Cosa ti ha insegnato e come ha contribuito alla tua e alla vostra evoluzione artistica?

Lavorare alle sonorizzazioni mi ha fatto capire quando il suono possa agire in profondità. La musica si sposa alla perfezione con tutti i media, che siano vecchi film muti o moderni videogame, che siano i reel di tiktok o le musiche per le serie tv. La musica ha una capacità incredibile di scendere nel profondo per evocare e svelare, per questo si sposa pure coi nostri media biologici, ricordi, emozioni, sentimenti. Parlare di musica è sempre parlare della magia della musica, della sua capacità di creare trame dentro di noi e tra di noi. Nel 2007 con Giardini di Mirò abbiamo sonorizzato “Il Fuoco” di Giovanni Pastrone per il Museo del Cinema, un film del 1916, fin da subito ci è sembrato un passaggio importante per la nostra crescita artistica e così è stato, merito poi del Centro Musica di Modena aver dato seguito a quell’esperienza contribuendo in maniera importante alla diffusione della cultura delle sonorizzazioni.

Hai già pensato a proporre altre pellicole nell’ambito del progetto Soundtracks

Ogni anno facciamo due produzioni, oltre a Zorro quest’anno abbiamo Sonorizzato “Safety Last”, una commedia molto divertente con Harold Lloyd, l’anno prima abbiamo lavorato sul “L’Inferno” di Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan in coincidenza con la ricorrenza dantesca, insieme ad Enrico Gabrielli e insieme a Xabier Iriondo abbiamo lavorato ad una serie di sinfonie cittadine quali “Berlino sinfonia di una grande città” di Walter Ruttman, in precedenza abbiamo sonorizzato Metropolis di Fritz Lang con Stefano Pilia, La passione di Giovanna d’arco di Carl Theodor Dreyer curata direttamente da me e poi tanti tanti altri titoli. Sulle produzioni del 2023 ci stiamo lavorando, ci saranno belle sorprese!

Informazioni, prevendite e prenotazioni:

19.10 – Locomotiv Club, Bologna – ore 21.00 (apertura porte 20.30)

…And You Will Know Us by the Trail of Dead (Unica data italiana) + San Leo + Avalanche Party Ingresso riservato ai soci AICS. Per informazioni info@locomotivclub.it

https://link.dice.fm/c04516077809

20.10 – Salone Snaporaz, Cattolica – ore 21.15

“L’ultimo uomo della Terra” di U. Ragona e S. Salkow – 1964 con Effetto Brama Ufficio Cinema-Teatro – Tel. 0541/966778

info@teatrodellaregina.it – www.teatrodellaregina.it

21.10 – Bronson, Ravenna – ore 21.30 (apertura porte 21.00) White Hills + Korobu + So Beast

Per informazioni: 333 2097141 / info@bronsonproduzioni.com

https://link.dice.fm/Od2f313bd153

22.10 – Kessel, Cavriago (RE) – ore 22.30 (apertura porte ore 21.30)

Nava + Cemento Atlantico

Ingresso riservato ai soci ARCI – tessera € 12. Per informazioni: 348 1499356 / circolokessel@gmail.com

https://link.dice.fm/J4fe1aefe43d

23.10 – OFF, Modena – ore 22.30 (apertura porte ore 21.00)

Messa + Tenebra + Solaris

Ingresso riservato ai soci STOFF. Per informazioni: info@stoff.it

https://link.dice.fm/W7551e74cd48

25.10 – Teatro Laura Betti, Casalecchio – ore 21.00

“Il segno di Zorro” di F. Niblo – 1920 – Collettivo Soundtrack + Xabier Iriondo Uffici teatro: 051/573557 – Biglietteria: 051/570977

info@teatrocasalecchio.it – www.teatrocasalecchio.it