Joe Strummer, forever one of us

La Dark Horse Records ha celebrato quello che sarebbe stato il settantesimo compleanno di Joe Strummer, domenica 21 agosto, con l’anteprima di “Fantastic“. Il brano è una delle sue ultime incisioni, registrato nel dicembre 2002 ai Rockfield Studios in Galles, poche settimane dopo che aveva tenuto l’ultimo concerto con i Mescaleros all’Università di Liverpool (22 novembre).

Il brano annuncia l’imminente pubblicazione di “Joe Strummer 002: The Mescaleros Years“, la prima raccolta completa che mette in luce il lavoro di Strummer con la sua band post-Clash, The Mescaleros, nei tre LP “Rock Art and the X-Ray Style” (1999), “Global a Go-Go” (2001) e “Streetcore”, uscito postumo nel 2003. La data da segnarsi è venerdì 16 settembre: doppio formato, 4 CD con libro di 72 pagine o 7 LP con libro di 32 pagine, in edizione speciale ed esclusiva stampa artistica 12″x12″. Il cofanetto ingloba oltre alle edizioni rimasterizzate da Paul Hicks, quindici brani rari e inediti che spaziano dai primi demo scritti da Strummer alle outtakes delle ultime registrazioni, oltre a canzoni come “Ocean Of Dreams”, con Steve Jones dei Sex Pistols ospite alla chitarra. Prodotto dalla vedova di Strummer, Lucinda Tait, e realizzato da David Zonshine, nel box troveremo anche nuove interviste esclusive con amici, collaboratori e compagni di band, oltre a note scritte a mano inedite, testi e disegni tratti dall’Archivio Joe Strummer.

“Joe ci ha lasciato così tanta musica nel suo archivio“, dice Lucinda Tait, “Abbiamo iniziato questo lavoro con ‘001’, quindi concentrarci sul lavoro di Joe con i Mescaleros è stato il secondo passo naturale per ‘002’, perché le canzoni che ha realizzato con loro rinvigorivano il suo legame con il pubblico a un livello che non aveva più sperimentato dai tempi dei Clash. Era così entusiasta di lavorare con i Mescaleros e l’accoglienza ricevuta dalla stampa e dai fan è stata incredibile, gli ha dato un turbine di energia e fiducia per cui si è sentito creativamente appagato e felice“.