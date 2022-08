L’agenda dei Live della settimana (#35, 2022)

Dopo una settimana monopolizzata dal Todays Festival di Torino, arriva Settembre con i suoi (ultimi) eventi all’aperto.

Martedì 30 Agosto – IGGY POP, Palazzo Te, Mantova

Tra le ultime grandi icone della musica con David Bowie e Lou Reed, Iggy Pop manca dai grandi palchi italiani dal 2013. L’appuntamento rappresenta un’occasione irripetibile per rivivere alcuni dei brani più seminali della storia della musica, ormai divenuti classici senza tempo. C’è un motivo per cui molti lo considerano il padrino del punk: ogni singola punk band del passato e del presente ha preso in prestito, consapevolmente o inconsapevolmente, almeno una o due cose dal suo repertorio e da quello degli Stooges. Nel 2010 Iggy Pop è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e dieci anni dopo è stato insignito del prestigioso Grammy Lifetime Achievement Award. Con lui sul palco la Mantova Chamber Orchestra. I biglietti si trovano a questo link.

Giovedì 1 Settembre – SHOUT OUT LOUDS + LUCA MAZZIERI, Arena Sul Lago, Modena

Ingresso gratuito! Nei loro quindici anni di attività, gli Shout Out Louds sono stati in tournée in tutto il mondo, ottenendo seguito e successo. La band di Stoccolma ha tenuto uno speciale spettacolo nella foresta pluviale brasiliana con una scatola da freezer come camerino. Una volta si sono esibiti a Yokohama, in Giappone, davanti a un pubblico di due austriaci. Hanno suonato in una tempesta di pioggia siciliana così forte che dopo hanno dovuto scuotere gli strumenti, con il fondale inzuppato lasciato ad asciugare sulla facciata di un hotel. I siti di musica vi ricorderanno che la band si è esibita da David Letterman ed è stata in tournèe con gli Strokes, ma soprattutto ha pubblicato sei album di brillante musica pop come il recentissimo “House”. In apertura, storie d’amore in provincia e per la provincia: Luca Mazzieri (Wolther Goes Stranger, A Classic Education, La Barberia) scende giù dai calanchi della Vanga Del Diavolo in versione full band per suonarci le sue canzoni da bar. “Quasi mai” è il primo disco atteso per l’autunno.

Giovedì 1 Settembre – TATUM RUSH + MAX PENOMBRA feat. VISIONI DI CODY, Cisim, Lido Adriano (RA)

Tra classicismo e futurismo, pop contemporaneo e R&B, Tatum Rush è la facciata da palcoscenico mondana e afrodisiaca di Giordano Rush. Artista e producer di origini italo-svizzero-americane, propone di prendere parte al suo show metafisico, talvolta debosciato. Di casa invece il rapper Max Penombra accompagnato dai Visioni Di Cody. Contributo al live 5 Euro, ingresso con tessera AICS

Sabato 3 Settembre – CASINO ROYALE, Dumbo Space, Bologna

I Casino Royale sono una delle formazioni più longeve in attività in Italia. Nascono nel 1987 in una Milano post punk offrendo inizialmente un suono caldo, pieno di fiati e carico di energia. Una band stranamente assortita tra ragazzini e veterani, amanti dei Clash, della 2Tone e del reggae giamaicano, cantano in inglese per i due album “Soul of Ska” e “Junglee Jubilee”. Nei primissimi anni novanta ribaltano ogni punto di riferimento all’interno del loro suono contaminandosi con le evoluzioni contemporanee dei generi già presenti nel loro Dna, è il momento dell’hip hop, del rock di matrice black e di quello che viene definito crossover. Iniziano a scrivere e a cantare in italiano e questo crea un’empatia più forte con il loro seguito. Porteranno sul palco di DumBo l’ultimo disco “Polaris”: una trentina di minuti di musica eclettica che spazia dalla canzone, alla composizione orchestrale e cameristica, dall’elettronica di radice europea a groove di derivazione black. Disponibilità limitata: Early bird a 10€ + dp – 2nd Release a 15€ + dp

Domenica 4 Settembre – UOCHI TOKI + GIANCANE, Circolo Magnolia, Milano

Prevendite Consigliate su Dice

Un appuntamento imperdibile Domenica 4 Settembre al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) con tanti artisti della famiglia Locusta Booking: dal vivo si esibiranno Motta, Giancane, Bianco, Uochi Toki, Emma Nolde e Svegliaginevra. Tante Locuste per noi significa famiglia, tante Locuste sono il motivo per cui ogni mattina ci alziamo con la convinzione, prima di tutto, di fare qualcosa di bello, per noi e per gli altri.