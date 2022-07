“Sound of the Morning” è il nuovo album di Katy J Pearson

Uscito due settimane fa via Heavenly Recordings, Sound of the Morning di Katy J Pearson, co-prodotto da Ali Chant (Yard Act) e Dan Carey (Fontaines DC) merita di non passare sotto silenzio. Il debut album di Pearson, Return, era uscito nel novembre 2020 e aveva ottenuto un successo di critica notevole, sia nel suo Regno Unito sia internazionalmente. L’autrice di Bristol ha composto e inciso Sound of the Morning nel tardo 2021, undici brani pregnanti e ambiziosi, che confermano il talento di Pearson e la sua versatilità.

Come anticipazione di Sound of the Morning, Pearson aveva diffuso alcuni singoli negli scorsi mesi: “Talk Over Town”, pubblicata a marzo, “Game of Cards”, condivisa a fine aprile, e “Alligator”, risalente a fine maggio, tutti accompagnati da video. Il debutto di Pearson ha stregato molti critici: il Times ha parlato della “arresting quality of [her] Kate Bush-meets-Dolly Parton vocal delivery” e DIY ha rintracciato nella sua musica “humanity in every moment”.