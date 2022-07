“Escapology” di kode9: frammenti di un nuovo entusiasmante viaggio

Sette anni dopo Nothing, ritorna kode9 con un nuovo progetto che rappresenta la porta d’accesso all’ennesimo viaggio nello spazio e nel tempo che l’autore di Glasgow, all’anagrafe Steve Goodman, ha intitolato – con un nome più che parlante – Escapology. Uscito per la sua Hyperdub la scorsa settimana, Escapology è un susseguirsi di ritmi, frammenti ed evocazioni da altri mondi ed è a tutti gli effetti una colonna sonora, per la precisione quella di un videogame-installazione intitolata Astro-Darien, un gioco che è perfetta allegoria dei problemi più impellenti del Regno Unito, Brexit in testa e crisi politiche di altro tipo – decisamente all’ordine del giorno – in secundis. Il nome del videogame-installazione rimanda al Darien scheme, progetto scozzese di fine Seicento – ma il tentativo fallì – di colonizzazione dell’Istmo di Panama. La musica contenuta in Escapology è tra le più ispirate della carriera di kode9.