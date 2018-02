I Forth Wanderers su Sub Pop

Avevamo lasciato i Forth Wanderers con al loro debut-ep sull’etichetta di San Francisco/Miami Father/Daughter Records, li ritroviamo sulla storica Sub Pop. Non ce ne voglia la Father/Daughter, ma il salto è ben evidente.

Segno che quel singolo bellissimo che due anni fa solo Kalporz ha segnalato, salvo errore, qui in Italia tra le webzine italiane, cioè “Slop”, ha sortito il suo effetto e ha attirato una casa discografica così blasonata.

“Not For Me” anticipa dunque l’album omonimo su Sub Pop in uscita il 27 aprile 2018. Stesso indierock indolente e svogliato, come insomma dovrebbe essere. Una delizia.

(Paolo Bardelli)