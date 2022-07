“Cave World” è il terzo LP dei Viagra Boys

Gli svedesi Viagra Boys ritornano con un nuovo album in studio, Cave World, terzo LP del gruppo che esce a un anno e mezzo di distanza dall’apprezzato Welfare Jazz. Anche questo nuovo lavoro esce via YEAR0001. Si tratta del primo album del gruppo pubblicato dopo la morte di Benjamin Vallé, co-fondatore della band nonché ex chitarrista del gruppo, avvenuta nell’ottobre del 2021.

I Viagra Boys si sono formati nel 2015 e hanno pubblicato il loro disco d’esordio, Street Worms, nel 2018. Presto il gruppo sarà in Italia, con una data estiva all’AMA Music Festival di Bassano del Grappa il 24/08 e un’altra nel tardo autunno, il 15/12, al Fabrique di Milano. Già dai singoli di anticipazione dell’album, tra i quali spicca la tagliente “Ain’t No Thief”, pubblicata in aprile e accompagnata da un video, si può capire che il nuovo progetto è ispirato e intrigante e dimostra che i Viagra Boys desiderano ampliare e perfezionare sempre di più il loro sound e il loro approccio performativo.