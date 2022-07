Whitney, arriva a settembre il terzo album

Gli Whitney sono un duo formato da Julien Ehlrich degli Unknown Mortal Orchestra e Max Kakacek, adorati da Elton John (che intrvistandoli per il New York Times ai tempi dell’esordio “Light Upon the Lake” li definì la sua band contemporanea favorita), dalla critica americana e inglese che ha incensato ogni loro uscita e dal pubblico dei grandi festival come Le Guess Who e SXSW.



“Spark” è il terzo album della band di Chicago, seguito di “Forever Turned Around” ed un nuovo capitolo nella sperimentazione tra generi che da sempre li distingue. Se i primi due lavori erano influenzati da un folk-rock di matrice indie, il nuovo lavoro esplora sonorità maggiormente pop, portando nuova linfa al loro ricchissimo sound. “Real Love” è una gran bella anticipazione.

Di seguito la tracklist dell’album, che uscirà il 16 Settembre 2022 per Secretly Canadian:

01 Nothing Remains

02 Back Then

03 Blue

04 Twirl

05 Real Love

06 Memory

07 Self

08 Never Crossed My Mind

09 Terminal

10 Heart Will Beat

11 Lost Control

12 County Lines

Foto di Tonje Thilesen