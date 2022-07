“Spirit Exit” è il nuovo album di Caterina Barbieri

Tra le voci più interessanti e apprezzate internazionalmente dell’elettronica italiana contemporanea, Caterina Barbieri pubblica oggi il suo nuovo album, Spirit Exit, per l’etichetta che lei stessa ha fondato, Light-Years. Un album stratificato e nebbioso che lei stessa ha definito “un portale nello spazio-tempo” in una recentissima intervista rilasciata a Rolling Stone Italia.

Il singolo “Broken Melody”, anticipazione del disco uscita in aprile e accompagnata da un video, è una finestra aperta sul nuovo lavoro, che è un viaggio onirico proiettato in una dimensione al di là dell’umano. Nella già citata intervista rilasciata a Rolling Stone, Barbieri ha raccontato che il nuovo album è stato scritto principalmente “nei primi mesi del lockdown” e che questa nuova musica “nasce da uno stato di privazione e impossibilità di accedere alla vita reale”. Esperta di sistemi modulari, Barbieri ha poi aggiunto che essi sono “un’estensione del mio corpo, in particolare durante la performance”: con loro intrattiene un rapporto “non solo fisico […] ma anche spirituale”.