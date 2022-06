“Ugly Season” è il nuovo album di Perfume Genius

Il nuovo album di Perfume Genius, Ugly Season, esce oggi per la Matador. Si tratta del sesto album del cantautore Michael Hadreas, che esce a due anni di distanza dal magnifico Set My Heart on Fire Immediately. Alcuni dei brani contenuti su Ugly Season erano stati pensati per uno spettacolo teatrale, “The Sun Still Burns Here”, risalente al 2019, con le coreografie di Kate Wallich e con Perfume Genius tra i performer. Le tracce uscite come anticipazione di Ugly Season, “Pop Song” e l’epica e spaziale “Eye in the Wall”, che in qualcosa sembra guardare a certe cavalcate oniriche di David Bowie, provengono proprio da quello spettacolo ed erano state diffuse già nel 2019. Ad accompagnare l’album è anche un cortometraggio omonimo curato da Jacolby Satterwhite, che ha già collaborato con Solange per When I Get Home.

Ugly Season è un disco oscuro, sperimentale e coraggioso, l’ennesimo capitolo brillante nella carriera del cantautore. A collaborare con Hadreas sul nuovo LP sono Alan Wyffells, che ha aiutato Hadreas anche per la pièce teatrale citata, Blake Mills, produttore di Set My Heart on Fire Immediately e apprezzatissimo musicista, il talentuoso batterista Matt Chamberlain, e ancora il sassofonista Sam Gendel e l’engineer Joseph Lorge. Le grandi doti compositive – musicali e liriche – di Hadreas splendono nel corso dell’intero lavoro, continuando a dimostrare la versatilità narrativa e melodica dell’autore, sempre in equilibrio tra drammi personali – le persecuzioni di cui è stato vittima, i problemi familiari, la malattia che lo tormenta – e una spontanea e speranzosa celebrazione della vita e delle sue contraddizioni.