Il nuovo album di Beyoncé, “Act I: Renaissance”, uscirà a fine luglio

Il nuovo progetto di Beyoncé, intitolato Renaissance è sottotitolato act i, uscirà il 29 luglio via Parkwood Entertainment e Columbia Records, come annunciano i suoi canali social e il suo sito ufficiale. Si tratta del primo album in studio di Beyoncé da Lemonade, che era stato pubblicato nel 2016 ed era accompagnato, come il precedente Beyoncé del 2013, da una componente visual. Del nuovo progetto al momento non si sa granché, e ciò è in linea con la volontà di Beyoncé di regalare al pubblico novità senza troppe anticipazioni.

Nel 2018 Beyoncé e Jay-Z avevano pubblicato Everything Is Love e nel 2019 Bey aveva diffuso su Netflix Homecoming, il docu-film della sua performance al festival di Coachella come headliner dell’evento, della quale era stato tratto anche il disco omonimo contenente l’intero concerto. Nel 2020 Beyoncé si è occupata della colonna sonora di The Lion King pubblicando prima The Lion King: The Gift e poi, nel 2021, sempre in relazione al film The Lion King, il visual Black Is King. Sempre nel 2021 Beyoncé ha vinto l’ennesimo Grammy della sua carriera con “Black Parade” e ora detiene il record di artista donna con più Grammy vinti. Ha anche ottenuto una candidatura agli Oscar 2022 per il brano “Be Alive”.