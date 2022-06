Fuori “Marijuana’s a working Woman”, il nuovo singolo degli Of Montreal

A poco più di un anno di distanza dall’album “I Feel Safe with you, trash“, gli Of Montreal hanno pubblicato lo scorso 3 giugno un nuovo singolo accompagnato da un vorticoso ed eccentrico videoclip animato. “Marijuana’s a working Woman” è il titolo del brano della band che ha inoltre annunciato l’uscita in estate di “Freeware Lucifer Fck” (via Polymyl).

Originari di Athens, Georgia, e attivi fin dal 1997 nell’alveo della Elephant 6, gli Of Montreal di Ken Barnes sono tra i rappresentanti più longevi del pop barocco intessuto di sgargianti derivazioni psichedeliche. Il nuovo singolo, il cui videoclip è diretto da Madeline Babuka Black, non tradisce l’impostazione tipica della band: un pastiche di suoni disturbante e abnorme, ma al tempo stesso espressione di un pop luminoso e zuccherino.

A spiegare la genesi e il contenuto del brano è Barnes in una nota:

“Come tutte le canzoni dell’album, anche questa è stata influenzata dall’isolamento dovuto alla pandemia e dalla lotta psicologica insita in quel tipo di esistenza. I testi sono un collage libero di tutto ciò che percepivo e assorbivo in quel periodo. A metà della pandemia ho sostituito l’alcol con l’erba ed è a questo che si riferisce il titolo della canzone.”

(Eulalia Cambria)