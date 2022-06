L’agenda dei Live della settimana (#23, 2022)

Mercoledì 8 Giugno – FONTAINES D.C., Circolo Magnolia, Milano

Tra le band più amate della scena alternative contemporanea, gli irlandesi hanno conquistato pubblico e critica con l’esordio “Dogrel” del 2019. La conferma del loro talento arriva nel 2020 con “A Hero’s Death”, ottenendo una nomination ai BRIT Awards come Miglior gruppo internazionale e una ai Grammy Award nella categoria Best Rock Album. Sono passati due anni e i Fontaines D.C. hanno pubblicato “Skinty Fia”, prima numero uno della band sia in Irlanda che in Regno Unito, e sono pronti a esibirsi al Circolo Magnolia da headliner di UNALTROFESTIVAL mercoledì 8 Giugno: biglietti a 30 Euro + ddp. La data di Bologna è invece ufficialmente sold-out.

Mercoledì 8 Giugno – DINOSAUR JR., DumBO, Bologna

“Hanno un suono d’autore sicuro come lo furono gli Stooges, i Sonic Youth o i Discharge. Continuano ad espandere il loro universo personale con Sweep It Into Space, senza mai perdere il loro nucleo centrale. Quindi, se mai vi troverete spazzati nello spazio spero che questi brani siano nella vostra playlist.” B. Coley. Nova Bologna è entusiasta di iniziare la sua seconda, fresca e vitale nuova edizione con i Dinosaur Jr., che finalmente portano “Sweep It Into Space” fuori dai confini statunitensi in un tour mondiale che passerà da Via Casarini. Biglietti: 10€ + prevendita. Si può anche acquistare un carnet a un prezzo speciale: DINOSAUR JR + THURSTON MOORE GROUP + KING HANNAH (previsti questi ultimi due sabato 11 Giugno) a soli 21€!

Mercoledì 8 Giugno – KAMAAL WILLIAMS, Arena Puccini, Bologna

Sunshine Superheroes in collaborazione con Bologna Jazz presenta: Kamaal Williams . Personalità sfuggente come la sua musica, Kamaal Williams arriva a Bologna con un carico di broken beats, tastiere dal sapore anni Settanta e un approccio ibrido che riesce a mettere insieme amanti dijazz e house, ascoltatori da poltroncina e indefessi ballerini. Questo musicista londinese dal carattere apparentemente schivo e ombroso rifiuta da anni ogni categorizzazione. Un artista realmente eccitante e che regala ai suoi ascoltatori il privilegio sempre più raro di rimanere in un limbo tra mainstream e underground, con un affascinante equilibrismo che ormai nessuno è più capace di esercitare. Biglietti su DICE: https://link.dice.fm/V18fc07e063c