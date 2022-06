Chi sono oggi i Cigarettes After Sex? Due date per scoprirlo!

Ci sono una serie di date che arrivano dritte da un 2020 falcidiato da una pandemia. Sembra passato almeno un decennio (ma è molto meno) da quando i Cigarettes After Sex diventavano ancora prima di pubblicare un album una piccola band di culto in grado di muovere numeri non indifferenti, anche in Italia. La band texana, con la inconfondibile voce di Greg Gonzalez e il suo dream pop sognante è attesa alla prova più importante della carriera: scegliere una direzione per evolvere, dopo il disco omonimo del 2017 e “Cry” del 2019, che ne aveva confermato tutte le qualità e allo stesso tempo non aveva variato la ricetta musicale.

Saranno in Italia per due date:

Martedì 28 giugno 2022 Ippodromo delle Capanelle, Rock in Roma

Mercoledì 29 giugno 2022 Parco delle Caserme Rosse, Bologna

I biglietti sono ancora in vendita qui https://www.ticketone.it/artist/cigarettes-after-sex/ .

In attesa di scoprire cosa sia successo in questi due anni a questo progetto musicale, il consiglio è di ascoltare l’ultimo inedito, rilasciato nel 2020 dal titolo “You’re all i want”:

Foto qui sopra e in home di Alise Blandini del seguente concerto:

Cigarettes After Sex, Alcatraz, Milano, 14 novembre 2019