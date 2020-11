Laszlo De Simone: l’ultimo live del 2020

Andrea Laszlo De Simone, Teatro Manzoni, Bologna, Express festival, evento organizzato da DNA e Locomotiv Club, sabato 24 ottobre 2020.

Le performance dal vivo di Laszlo De Simone sono sempre notevoli grazie ad una cura meticolosa degli arrangiamenti e ad un ricco gruppo di musicisti ben preparati. Ciò che è rimasto più impresso di questo concerto però non è stata tanto la performance del cantautore o dei musicisti, peraltro molto buona, quanto l’atmosfera solenne e malinconica nata dalla consapevolezza che tutti (artisti, pubblico, staff) sapevano già che stavamo assistendo all’ultimo concerto prima della chiusura dei teatri. L’ultimo DPCM era stato pronunciato poche ore prima. Ricordo bene come le persone del pubblico fossero meste, stranite e incazzate, oltre che felici di godersi l’ultimo concerto prima di un lungo doloroso stop. Ricordo i volti dei musicisti, concentrati e attenti, ma spenti un po’ dentro. Ricordo benissimo gli occhi di Elisa alla cassa.

Anche in questa occasione, come presumo in tutte quelle precedenti, l’intero staff ha seguito meticolosamente le regole, il numero dei posti occupati garantiva un distanziamento ampiamente rassicurate, il pubblico ha avuto un comportamento ineccepibile. Ma evidentemente non basta, evidentemente vanno evitate le occasioni di contatto “non essenziali”, come se l’essenzialità di eventi di quel tipo sia un concetto oggettivo.