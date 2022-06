Cover Giugno 2022: Yaya Bey

Esce per il 17 giugno via Big Dada – ovvero Ninja Tune – “Remember Your North Star”, il nuovo album di Yaya Bey, singer-producer cresciuta tra il Queens e Washington D.C. e protagonista della nostra cover artist di giugno. I primi singoli estratti (“reprise”, “alright” e soprattutto “keisha”) mettono in mostra tutte le qualità autoriali della trentatreenne, arrivata in pochi anni al suo quarto LP. La fusione di sonorità soul, jazz, reggae, afrobeat e hip hop già di per sé intrigante diventa ancora più significativa perché poggiata su canzoni che raccontano senza filtri e inibizioni la sua condizione di donna nera.

In quello che in sostanza è un lungo flow personale, sapientemente prodotto, Yaya Bey celebra i significati contemporanei dell’essere una donna e dell’essere in particolare una donna nera, attraverso atmosfere emozionali ondivaghe, che spaziano dall’orgoglio al dolore, dalla sofferenza al riscatto. La stessa uscita di “Remember Your North Star” è accompagnata da una nota che non lascia spazio alle interpetazioni: “I saw a tweet that said, ‘Black women have never seen healthy love or have been loved in a healthy way.’ That’s a deep wound for us. Then I started to think about our responses to that as Black women. (…). So this album is kind of my thesis. Even though we need to be all these different types of women, ultimately we do want love: love of self and love from our community. The album is a reminder of that goal.”

Di seguito il video di “keisha”