Per i 21 anni di “Amnesiac” rispunta il video di “I Might Be Wrong”

E così ieri siamo giunti al 21esimo anniversario di “Amnesiac”, album qui a Kalporz molto amato e a cui abbiamo dedicato, oltre alla classica recensione in tempo reale, un ulteriore articolo nel 2011 e pure un #tbt nel 2018.

I Radiohead stessi hanno voluto, per festeggiare l’anniversario, ripubblicare il video di “I Might Be Wrong” uscito al tempo solo su internet ed opera del regista Chris Bran.

Originariamente, doveva essere il secondo video di “Pyramid Song”, e invece è diventato un video esclusivo per Internet del brano “I Might Be Wrong” e la circostanza è particolare perché “I Might Be Wrong” non era un singolo e all’epoca non era stato pubblicato alcun comunicato al riguardo. È apparso così, all’improvviso un giorno e reso disponibile per il download sul sito ufficiale dei Radiohead.

In sostanza si tratta di un “artwork animato di Amnesiac”, dove il piccolo minotauro piangente della copertina prende vita, con un Thom Yorke in primo piano, sfumato a grandi pixel, che canta con ghigni malefici.

Chris Bran ha commentato così la realizzazione del video:

“Il video è iniziato come una sequenza di 5 minuti in cui il minotauro fluttuava attraverso diverse scene e stati d’animo. Ho usato vari programmi e dispositivi che facevano sì che il minotauro si spostasse e si distorcesse a seconda dei segnali sonori o video che gli facevo passare sotto. L’ho mostrato a Thom, insieme ad alcune scene a colori su cui avevo lavorato, e lui mi ha suggerito di combinare le due cose e di girare una sequenza di lui stesso che eseguiva la canzone. Poiché si tratta di un video esclusivo per Internet, non è mai stato masterizzato su nastro. È stato creato completamente sul mio laptop e poi caricato direttamente su Internet”.

Di fatto il video era scomparso dal sito, e quindi per l’occasione – ieri – i Radiohead lo hanno caricato ufficialmente sul loro canale YouTube. Buona visione.

(Paolo Bardelli)