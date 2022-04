Angel Olsen annuncia l’uscita del suo nuovo disco

La cantautrice statunitense Angel Olsen ha annunciato l’uscita del suo sesto album in studio: si intitolerà Big Time e verrà pubblicato il prossimo 3 giugno per la Jagjaguwar. Il nuovo singolo “All the Good Times” è stato diffuso giusto due giorni fa ed è accompagnato da un video, girato da Kimberly Stuckwisch, nel quale al suo fianco compare la sua partner. Big Time è un disco, per riprendere le note diffuse insieme all’annuncio, nato in un periodo durante il quale Olsen ha annunciato ai suoi genitori e ai familiari e agli amici più cari di identificarsi come queer, cosa che ha fortemente influenzato la composizione dell’album.

Il disco conterrà dieci brani ed è co-prodotto e mixato da Jonathan Wilson. Segue a distanza di un anno l’EP Aisle, mentre risale a due anni fa il quinto album in studio di Olsen, Whole New Mess, sorta di “compendio” del suo disco precedente, il celebratissimo All Mirrors, pubblicato nel 2019, del quale Whole New Mess rappresentava una versione differente, precedente a esso, priva delle produzioni e degli arrangiamenti trascendentali e galattici che caratterizzavano All Mirrors. L’anno scorso Olsen, insieme a Sharon Van Etten, ha pubblicato l’ottima “Like I Used To”. A gennaio è stato anche annunciato un tour statunitense che vedrà protagoniste proprio Olsen, Van Etten e Julien Baker.