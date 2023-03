Indi(e)pendenze meets Kalporz – Piergiuseppe Lippolis

#Podcast

Edizione marzolina di Indi(e)pendenze meets Kalporz, rubrica musicale in onda ogni sabato dalle 12.00 alle 13.00 sulla webradio bolognese www.neuradio.it .

A dialogare con il “padrone di casa” Matteo Maioli è Piergiuseppe Lippolis, redattore anche di Impatto Sonoro e Music Map, per una playlist che contiene i nuovi dischi di Shame, dEUS e Sleaford Mods, oltre a un focus sul rock visionario di Bondo (qui intervistati da Monica Mazzoli) e Just Mustard, nella top ten di Piergiuseppe delle uscite del 2022. Spazio anche per le nuove protagoniste dell’r’n’b elettronico come Debby Friday (cover di marzo) e Kali Uchis. Chiusura per una band che ci manca tanto (i Radio Dept.) e per il live ravennate di Micah P. Hinson.

Ogni puntata si recupera in streaming su Radio Casotto.