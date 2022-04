Vince Staples annuncia l’imminente uscita del suo nuovo disco

Si intitolerà Ramona Park Broke My Heart il nuovo disco di Vince Staples, che segue il lavoro omonimo del 2021, e uscirà per Motown / Blacksmith tra una settimana, l’8 aprile. Come anticipazione del lavoro Staples ha diffuso “Rose Street”, un pezzo tagliente e ispirato, pienamente coerente all’interno del repertorio dell’autore, dove su un beat velenoso e pungente Staples crea immagini contrastanti e ambigue, sorrette dal suo classico flow modulato e tagliente.

Ramona Park Broke My Heart è il quinto long playing di Staples, il cui debutto risale al 2015 con Summertime ’06. Oltre a questi Staples ha pubblicato anche due EP, rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Il nuovo album conterrà anche “Magic”, brano diffuso a febbraio, in cui Staples collabora con Mustard, e prodotto da Mustard stesso, Lewis Hughes, Nick Audino e My Best Friend Jacob.