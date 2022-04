“I Wish”, il video di Luca Chiappara in anteprima

Luca Chiappara è un bassista e contrabbassista, songwriter e sessionman: oggi Kalporz ospita il suo nuovo video in anteprima. “I Wish” è un brano up tempo che deve la sua ispirazione al sound beat degli anni ’60. “I Wish è il mio modo di rendere tributo a un sound che amo, cercando allo stesso di rivolgermi ad un pubblico più ampio possibile. Ho voluto immaginare un pezzo degli Spencer Davis Group suonato dai Blink 182“, dice Luca.

Luca Chiappara è specializzato in musica tradizionale americana, e utilizzando la tecnica del contrabbasso slap accompagna artisti come Slim Jim Phantom (Stray Cats), James Intveld, Dale Watson, Bill Kirchen, Deke Dickerson e Diego Geraci in giro per l’Italia, Europa e Stati Uniti.