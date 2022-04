[Podcast] Intervista ai King Hannah

Tra le band più interessanti di questo inizio di 2022 ci sono i King Hannah da Liverpool, duo formato da Craig Whittle e Hannah Merrick, che il nostro Alessio Falavena ha avuto il piacere di intervistare durante la prima data italiana al Circolo Arci Bellezza di Milano.

Uscito lo scorso 25 Febbraio per City Slang, il disco di esordio “I’m not sorry, I was just being me” è un polveroso e intenso disco che mischia atmosfere trip hop e intrecci tra blues e rock, con la vocalità di Hannah Merrick a ricordare ora Pj Harvey, ora Mazzy Star, fino ad avvicinarsi alla Beth Gibbons dei Portishead (basti pensare a “Foolius Caesar”).

Ma non diciamo altro, perché sono loro stessi a parlare, da un divanetto un paio d’ore prima del concerto di questo primo tour, delle sensazioni e dei feedback che stanno ricevendo e di cosa li ha influenzati. Una intervista esclusiva, da non perdere!