“Mount Airy Hill (Way Gone)” è il nuovo video di Kurt Vile

Aspettando l’atteso nuovo album “(watch my moves)”, Kurt Vile ci regala un nuovo video.

“Mount Airy Hill (Way Gone)”, oltre ad essere un bel pezzo che avanza in modo piacevolmente cadenzato su una psichedelia roots molto soft, possiede anche un video simpatico in cui Kurt si inoltra in un bosco dove incontra il se stesso con la maschera da coccodrillo così come si è rappresentato in copertina. E alla fine incontra anche quella che dovrebbe essere la sua figlioletta più piccola, anch’essa sulla cover “(watch my moves)”.

Perché si sa che Kurt Vile è il prototipo del “buon padre-rocker di famiglia”.

(Paolo Bardelli)