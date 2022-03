La Luce al Buio, un’installazione con Lorenzo Senni, Weirdcore, Lim Kim

Un’installazione immersiva di Weirdcore, visual designer di Aphex Twin e collaboratore di molti artisti, sarà accompagnata dalle composizioni di Lorenzo Senni e della cantante sudocoreana Lim Kim nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 marzo allo Spazio Maiocchi di Milano.

Costituita da fasci luminosi in uno sfondo completamente oscuro, l’opera coniuga dimensioni artistiche apparentemente distanti ma di fatto contigue e in costante dialogo, per creare un’esperienza affascinante e immersiva.

Il progetto di C2C Festival e Samsung rappresenta una nuova ideazione e produzione artistica che ha tra i vari obiettivi soprattutto quello di indagare una possibile utopia contemporanea a supporto delle scene e community locali. “Mostrando la luce nell’oscurità da diverse prospettive, l’installazione consente al pubblico di viverla a occhio nudo e allo stesso tempo di vederla attraverso l’illuminazione delle fotocamere del Galaxy S22.

Le diverse velocità dell’otturatore di ciascuna fotocamera producono rappresentazioni frammentate dei raggi laser, rendendo la visuale veloce e dinamica. I laser interagiscono con una composizione musicale inedita di Lorenzo Senni e Lim Kim, composta da arpeggi di synth del compositore italiano e la voce della cantante di Seoul” Weirdcore Il progetto co-ideato da C2C Festival e Samsung nasce con l’intenzione di celebrare Galaxy S22 Ultra e il concetto di Nightography.

Perfetta metafora della realizzazione di uno spettacolo, quando le luci del palco portano alla vita una performance, La Luce Al Buio è il tema che ha accompagnato l’ideazione e la creazione delle ultime due edizioni di C2C Festival (Club To Club Festival), nel 2018 e nel 2019. Entrambe le occasioni hanno visto protagonista Weirdcore che ha partecipato a La Luce Al Buio prima come visual designer dello show di Aphex Twin andato in scena nel 2018, poi come direttore creativo della campagna ufficiale del festival l’anno successivo.

Per visitare l’installazione è necessario registrarsi gratuitamente su dice.fm da questo link.

Ogni visitatore riceverà in omaggio il manifesto dell’evento.