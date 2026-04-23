La psichedelia oltre lo shoegaze dei Gift a Milano

Gift, 22 aprile 2026, Circolo Arci Bellezza (Palestra Visconti), Milano

I Gift si presentano al pubblico dell’Arci Bellezza in formazione completa. Il concerto si è tenuto nella Palestra Visconti, che, nonostante non abbia registrato il tutto esaurito, si è riempita di un pubblico attento, appassionato e consapevole di trovarsi di fronte a una delle realtà più interessanti della scena indipendente newyorkese.

I cinque di Brooklyn – TJ Freda (voce e chitarra), Jessica Gurewitz (voce e synth), Justin Hrabovsky (chitarra solista), Gabe Camarano(batteria) e Kallan Campbell (basso, e anche festeggiato visto che era il suo compleanno) – hanno messo in mostra una maturità artistica che va ben oltre i loro dati anagrafici. Se il loro debutto aveva colpito per la freschezza è con il secondo album, Illuminator, che i Gift hanno trovato il giusto equilibrio tra sperimentazione e accessibilità.

Il concerto li ha visti eseguire rock psichedelico mischato a ritornelli pop che ricordano le atmosfere sognanti dei Cure, la spazialità degli Spiritualized e quei muri di suono alla My Bloody Valentine. Ma chiamarlo, come hanno fatto in tanti, shoegaze, è riduttivo, come anche definirli una band psichedelica; infatti si ha l’impressione che siano riusciti a fondere i due generi.

Basta l’apertura con “It’s All Too Fast”, che riesce a unire le doti vocali di TJ Freda e i synth di Jessica Gurewitz, “Wish Me Away” e “Toy” a mostrare il lato più “pop” e melodico della band; ma soprattutto la “acida” “Pinkhouse Secret Rave” evidenzia quanto detto sopra, ossia che sperimentazione e fusione dei generi è quello a cui i cinque puntano e in cui riescono benissimo.

Il finale affidato a “Light Runner”, “Demon” e a un encore che è probabilmente un inedito ha rimarcato che si può guardare al passato senza risultare derivativi, anche se, data la giovane età, ci si aspetta che in futuro i cinque personalizzino ulteriormente le loro sonorità in modo da poter essere davvero riconoscibili e fare il salto che hanno dimostrato di essere in grado di fare.