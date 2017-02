Haunter Records, nuovi 7″ per Petit Singe e Weightausend

Due novità in arrivo in casa Haunter Records, l’etichetta techno “post-strutturalista” nata a Milano nel 2013, che pubblicherà per la prima volta due 7″.

Sono in arrivo da venerdì 24 febbraio i nuovi lavori di Hazina Francia aka Petit Singe e Matthias Girardi aka Weightausend.

Due opere gemelle segnate da un “massiccio uso di breakbeat oscuri e dinamiche angolari”, tra le fascinazioni oscure e psichedeliche della prima e intriganti scenari dub/jungle del secondo, molto più club oriented che in passato.

Sono già attivi i pre-order sia per “Kind A” di Petit Singe (link) che per “Went Berserk” di Weightausend (link).

Haunter Records nel weekend sarà protagonista di due showcase, venerdì 24 febbraio al Klub Kegelbahn di Lucerna e sabato 25 febbraio al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato.

Ecco in streaming le tracce “Thrillseeka” e “Went Berserk”.