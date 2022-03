I Destroyer pubblicano il loro 13° album in studio, “Labyrinthitis”

Labyrinthitis è il tredicesimo album dei Destroyer, la band canadese dietro la quale si cela Dan Bejar, compositore versatile e dal grande talento che abbiamo imparato a conoscere sin dalla fine dei ’90s, quando il gruppo nel 1996 esordì con il lo-fi debut We’ll Build Them a Golden Bridge. Labyrinthitis esce per la Merge a poco più di due anni di distanza da Have We Met, pubblicato nel gennaio 2020.

Negli scorsi mesi i Destroyer avevano anticipato il lavoro annunciandone, a gennaio, l’imminente uscita e diffondendo contemporaneamente il primo singolo “Tintoretto, It’s for You”, accompagnato anche da un videoclip. A febbraio è stata poi resa disponibile “Eat the Wine, Drink the Bread” e infine, a marzo, “June”, anch’essa accompagnata da un video, tutti pezzi solidi e convincenti, colonne portanti dell’affascinante nuovo disco. Qualche mese fa i Destroyer avevano anche condiviso un documentario sul tour di Have We Met e annunciato il loro tour 2022 che toccherà il Nord America e il Canada tra aprile e maggio.