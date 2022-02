Kurt Vile è in formissima: “Like Exploding Stones” è il nuovo singolo

Kurt Vile è tra i migliori songwriter e cantautori della sua generazione, anche se il suo ultimo album davvero memorabile lo ha confezionato nel “lontano” 2013, ed è “Wakin on a Pretty Daze”.

Oggi torna con una canzone che lo vede in formissima, l’andamento è cadenzato ma soprattutto ci sono suoni sintetici a cui non ci aveva abituato e che abbelliscono il tutto: ci si lascia andare e ci si culla per tutti gli oltre 7 minuti (!) del pezzo.

“Like Exploding Stones” è già un “Questo Spacca!” convinto, e anche per la copertina dell’album (dove ci sono le figlie di Kurt), che si intitola “(watch my moves)” che uscirà il 15 aprile 2022 su Verve.

La premiere del video sarà fra qualche minuto, alle 17, a questo link.

(Paolo Bardelli)