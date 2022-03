La Top 7 della Settimana (#9, 2022)

Questa è la foto dell’Ucraina senza una luce dai satelliti. Siamo tutti al buio. Speriamo di uscire “a riveder le stelle”, ma questo è il momento del lutto, dell’attesa, della condivisione, della preghiera e dell’aiuto concreto.

7. L'”Odore di miscela” e di primavera de La Rosta

Il progetto di Massimo ‘Ice’ Ghiacci degli MCR – La Rosta – è un unicuum nel panorama italiano (si tratta di punk acustico dalle tinte new-wave). La canzone che anticipa il nuovo album “Hotel Colonial” è poi veramente coinvolgente e me la sento molto vicina, e non solo perché anch’io sono cresciuto in quello stesso quartiere, Rosta, di Reggio Emilia, da cui Ice ha preso in prestito il nome. Completano i La Rosta Marco Ambrosi (Nuju) e Andrea Rovacchi (Julie’s Haircut), che nel video vediamo stranamente con una chitarra acustica e non con i suoi immancabili synth.

6. Le canzoni d’amore di Kristine Leschper

Kristine Leschper, ovvero la cantautrice e voce dei Mothers, ha fatto uscire il suo album di debutto da solista, “The Opening, or Closing of a Door”, via Anti-

5. La delicatezza di Morgan Harper-Jones

Nuovo ep pure per la cantautrice inglese (di Manchester) Morgan Harper-Jones, “WHILE YOU LAY SOUND ASLEEP” su [PIAS]

4. Lesneu si vota alla propria lingua madre, il francese

Ci siamo occupati e abbiamo recensito il precedente album di Lesneu, “Bonheur Ou Tristesse” , godendo della particolarità della musica dello chansonnier bretone. Torna con il nuovo “Ce qui ne vient jamais vraiment”, questa volta interamente cantato in francese.

3. Il tribalismo tecno-ipnotico degli Ashinoa

E’ stato annunciato ‘L’Orèe’, il secondo LP dei lionesi Ashinoa, che uscirà il 25 Marzo, un album percussivo e danzante, in altri momenti ipnotico e cinematico.

2. Ma quanto ci piacciono le Wet Leg?

Poche balle, le Wet Leg spaccano. Ecco “Angelica”.

1. Di nuovo Kurt Vile, sempre splendido

“Hey Like A Child” aumenta l’acquolina per l’album “Like Exploding Stones”, di cui vi abbiamo già parlato.