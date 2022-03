“Painless” è il secondo album di Nilüfer Yanya

Painless è il secondo album dell’artista britannica Nilüfer Yanya, la giovanissima e promettente compositrice electro-pop-R&B che aveva debuttato con l’ottimo Miss Universe nel 2019, al quale era poi seguito un EP, Feeling Lucky, uscito nel dicembre del 2020. Painless esce oggi per ATO.

Nilüfer Yanya aveva condiviso la prima anticipazione del suo secondo album, il brano “Stabilise”, nel novembre dello scorso anno e “Midnight Sun” nel gennaio di quest’anno e aveva infine diffuso anche “Another Life” e, proprio pochi giorni fa, “The Dealer”. Painless è un gioiellino pop brillantemente prodotto e arrangiato che si snoda attraverso dodici affascinanti brani. Yanya sarà anche presto in tournée prima in Europa (anche se non Italia) e poi nel Nord America.