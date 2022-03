Nick Hudson, uno struggente brano per l’Ucraina

A Russian icon from Chernobyl.

Irradiated locusts, in a suitcase,

In a cabinet full of puffer fish, half-decayed.

A camera, cadaverous, too recalcitrant to

Focus, and abracadabra, behold what we’ve made.

Lights/Svoboda, Nick Hudson

Nick Hudson da Brighton è un componente degli Academy Of Sun, band post-punk dagli influssi gotici e distopici che ha ricevuto elogi da gente come Julian Cope e Stuart Braithwaite dei Mogwai. Il suo nuovo singolo “Lights/Svoboda” è un gioiello autoprodotto ispirato dall’ultimo Scott Walker, i cui proventi andranno totalmente a favore di Red Cross Ukraine and Razom For Ukraine, charities operanti sul campo di guerra. Una iniziativa lodevole che supportiamo molto volentieri.

Registrato da Nick Hudson (pianoforte, voce e melodica) con la bassista Kianna Blue, il pezzo viene così introdotto: “The opening features a recording I made in Georgia, into my Soviet cassette recorder, of my 20-year-old Russian exile friend who fled to Georgia to avoid facing criminal charges for protesting Navalny’s imprisonment. I had him say “freedom, hope and truth” in Russian. He’s headed to join the Ukrainian army this week.”

Lights/Svoboda by Nick Hudson

Foto di Nick Hudson cortesia di Shameless Promotion UK