FUTURE KULT, “Future Kult” (Action Wolf Records / AWAL, 2022)

Provenienti dalla periferia di Hidalgo, a chilometri di distanza da Città del Messico, la partnership sonoro-visiva di Sion Trefor e Benjamin Zombori si è incaricata di produrre la musica del futuro.

Lasciandosi alle spalle Cardiff e Berlino, si sono accampati fuori dai sentieri battuti nella valle montuosa di uno degli stati più piccoli del Messico, respirando la geografia, la storia e il fascino di questa hacienda e di questo “nulla” colonizzato dal fiume.

Riunendo le rispettive discipline di entrambi i poliedrici artisti – Trefor è un concertista professionista, violinista, percussionista, produttore e compositore per progetti visivi, e Zombori è il fondatore di un’agenzia di musica, arti e video e artista in proprio – Future Kult è un morso onnivoro di ispirazioni e fusioni senza confini.

Ed è anche una barriera, o almeno un avvertimento contro le sempre imponenti forze della tecnologia: il loro album di debutto omonimo raccoglie infatti post-punk, indie-dance, no wave, elettronica, pop ed ulteriori numeri generi di tendenza in un incubo sonoro distopico denso e che ribolle per il piacere di tutti i sensi. Sposano i riverberi delle povere sorelle scomparse perse da decenni nelle terre di confine messicane con l’esoterico e l’acquisizione algoritmica senz’anima della Silicon Valley in un album spesso intriso di aneliti vocali silenziosi, e a volte in falsetto, e di disperazione sinistra. Questo non vuol dire che sia un raccolta di canzoni rassegnata, o addirittura completamente oscura, poiché magici filtri di luce e crescendo euforici simili a quelli della danza emergono dal gristle industriale pulsante e dalle metaforiche ossa gotiche.

Ma proprio quando pensi di aver preso in mano la situazione, quei canti esoterici e i clacson di sassofono drogato e gli accenni di The Big Pink e Renegade Soundwave mandano in frantumi le vibrazioni messicane posate dell’entroterra.

Legando insieme forze e culture opposte, il mal illuminato sottopassaggio R&B che scorre in “The Wolf” suona come Gary Numan che prende una E, mentre il sobrio avvertimento che cova “Red Sands” brandisce l’horror dream-realism di Belbury Poly con Ed Scissor & Lamplighter. ‘Luciferian’ cavalca un’onda techno minimalista fatta di senso di colpa cattolico-electro.

I Future Kult sono i Front 242 che lambiscono Amorphous Androgynous, DAF, Moroder, Nukuluk, Marilyn Manson e Nitzer Ebb in un elettrizzato mind-warp di schiaccianti forze tecnologiche malevole. Tenuti come prigionieri virtuali nella rete, i Future Kult inviano augelli pulsanti e suppliche soniche esplosive che attraversano i confini e che scioglieranno o manderanno quegli algoritmi in delirio: una grande dichiarazione da una partnership fiorente.

