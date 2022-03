Wallis Bird non smette di cambiare

Nata in Irlanda e residente a Berlino, Wallis Bird ha qualche tempo fa annunciato il suo nuovo album “HANDS” (sottotitolato “NINE AND A HALF SONGS FOR NINE AND A HALF FINGERS” con riferimento a un incidente d’infanzia che ha danneggiato permanentemente la mano sinistra dell’artista), in uscita il 27 maggio 2022.

Il primo singolo “What’s Wrong With Changing?” è particolarmente coinvolgente, effetto amplificato dal video coreograficamente azzeccato con location urbane berlinesi.

Wallis Bird ha pubblicato sei album dal 2007, per i quali ha vinto due Meteor Awards (il premio annuale irlandese per la musica), più recentemente come migliore artista femminile, e un prestigioso ‘Music Autoren Preis’ tedesco del 2017 (Music Author Prize), senza contare altre due nomination per il Choice Music Prize, l’equivalente irlandese del Mercury Prize britannico.

(Paolo Bardelli)