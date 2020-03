COVID-19: Bandcamp rinuncia per un giorno alle sue percentuali sulle vendite

Dalla mezzanotte di venerdì 20 marzo e per le successive 24 ore Bandcamp rinuncerà alle sue percentuali lasciando nelle tasche degli artisti tutti gli incassi delle vendite sulla piattaforma.

To raise even more awareness around the pandemic’s impact on musicians everywhere, we’re waiving our revenue share on sales this Friday, March 20 (from midnight to midnight Pacific Time), and rallying the Bandcamp community to put much needed money directly into artists’ pockets.

L’annuncio è arrivato direttamente dal CEO e co-fondatore di Bandcamp, Ethan Diamond, come misura di sostegno simbolica alla comunità internazionale degli artisti, in questi difficili mesi di emergenza COVID-19 dove in tantissimi affronteranno ritardi nelle uscite discografiche e soprattutto tante cancellazioni di date e appuntamenti nei festival di tutto il mondo.

Che dire? Se dovete ordinare qualcosa, rinviate i vostri acquisti a venerdì 20 marzo.