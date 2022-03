I King Hannah a Milano e Genova ad aprile

Due date in Italia per King Hannah, tra le band più chiacchierate al momento, dopo il recentissimo esordio con il primo album “I’m not sorry, it was just me” che mette insieme da Pj Harvey ad accenni dei Portishead in un disco convincente e ben riuscito.

Il duo di Liverpool, Hannah Merrick e Craig Whittle, si forma nel 2017 e nel 2020 rilascia un primo ep “Tell me your mind and i’ll tell you mine” che si ricava un piccolo pubblico interessato grazie alla voce ammaliante di Hannah e alle atmosfere scure e dilatate (in particolare nella ottima “Cremè Brulèe”).

Ora è il momento del primo vero tour per la band, che fortunatamente tocca anche l’Italia e senza lunghe attese:

– 13 Aprile a La Claque di Genova ( biglietti )

In attesa di vederli dal vivo, ecco il video di “Big Big Baby”, ultimo estratto prima dell’uscita del disco

(Alessio Falavena)