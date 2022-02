[Podcast] Indi(e)pendenze meets Kalporz: Emmanuel Di Tommaso

Nel nuovo episodio di Indi(e)pendenze meets Kalporz è ospite Emmanuel Di Tommaso, che ci racconta come ha approcciato la nostra webzine e la sua passione sconfinata per la musica jazz. All’interno del podcast troviamo grandi artiste come Little Simz, Fka Twigs, Eera oltre a parlare delle ultime reviews e dell’intervista realizzata con Emiliano Mazzoni.

Indi(e)pendenze è un programma a cura del kalporziano Matteo Maioli che va in onda su Neu Radio (www.neuradio.it) ogni sabato in diretta dalle 12.00 alle 13.00, e come contenuto esclusivo per lo streaming in collaborazione con Radio Casotto.