Little Simz incanta the Brit Awards

Little Simz è stata tra le grandi protagoniste dell’edizione 2022 dei Brit Awards. Tra le artiste britanniche contemporanee che seguiamo con più attenzione ormai da sette anni, Simbi si è esibita con un incendiario medley che ha incluso “Introvert” e “Woman”. Alla performance corale si è peraltro unita l’attrice famosa per “The Crown” Emma Corrin.

Le nomination per la giovane rapper e compositrice erano quattro -“Album of the Year”, “Artist of the Year”, “Best New Artist” e “Best Hip Hop/Grime/Rap Act” – e alla fine della serata si è portata a la statuetta per la categoria Best New Artist.

Godiamoci il video dello show…