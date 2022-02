SEEYOUSOUND, il programma completo di eventi e proiezioni

Dal 18 al 24 febbraio 2022 al Cinema Massimo MNC di Torino torna nuovamente dal vivo SEEYOUSOUND International Music Film Festival portando in sala l’inconfondibile mix di musica e cinema, lungo 7 giorni che celebrano l’unione di immagine e suono attraverso il racconto di personaggi e correnti, musica che ci accompagna o che si fa protagonista di un viaggio che non finisce, perché Music Never Ends.

«Non abbiamo mai smesso di credere che questo festival potesse continuare ad esistere, non abbiamo mai smesso di lavorare per far sì che fosse un’edizione da ricordare, non abbiamo mai smesso (e non smetteremo fino al 25 febbraio…) di tenere le dita incrociate perché tutto vada bene. – afferma il direttore del festival Carlo Griseri – Dopo lo shock della chiusura anticipata del 2020 a causa della pandemia e l’edizione 2021 solamente online, il ritorno alla sala – sognato, sperato, necessario – riporterà il nostro festival alla sua natura originale: l’incontro con il pubblico, la fusione di cinema e musica, la coabitazione dentro la sala di film e concerti. Questa è l’essenza di Seeyousound, che nonostante tutto è ancora qui e vuole restare a lungo: la musica ci dà la forza, il cinema ci dà la sostanza.»

L’ottava edizione presenta una selezione di 67 lungometraggi di finzione e documentari, cortometraggi e videoclip di cui 24 in anteprima italiana, divisi tra le sezioni competitive Long Play Doc e Long Play Feature, 7Inch, Soundies e Frequencies; e le rassegne Rising Sound – Music is the weapon, scorcio su musiche resistenti e incarnazione del desiderio di libertà, e Into the Groove, sezione eterogenea dalla vena pop, che dà il via al festival con Shoplifters Of The World, film diretto da STEPHEN KIJAK, protagonista di un omaggio con altri 2 titoli dalla sua filmografia ventennale in gran parte dedicata alla musica.

In questa nuova edizione after-digital, Seeyousound torna a contaminare il calendario di proiezioni con momenti in cui la musica arriva dritta al pubblico in altre espressioni e crea quelle occasioni di incontro che da sempre sono l’anima del festival. In programma la mostra sul visual artist KAROL SUDOLSKI, un panel sulle interconnessioni tra musica, video e arte, il live LOREM (live A/V) che si spinge al confine tra creatività umana e produzione artificiale, due sonorizzazioni originali a firma di GINEVRA NERVI e del collettivo SOUNDTRACKS 2021. Il tutto accompagnato da 55 ospiti nazionali ed internazionali tra registi, attori, giurati e artisti che si uniranno alla community del festival. Un numero che è una conquista e simboleggia la centralità della relazione e della condivisione, impulso – come la musica – di un’infinita possibilità di connessioni creative ed esperienziali.

Per scoprire il programma completo di proiezioni, mostre ed eventi vai su www.seeyousound.org oppure segui SEEYOUSOUND sui profili Facebook, Instagram e Twitter.