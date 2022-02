Dale Crover ci parla dell’album acustico dei Melvins

Uno dei principali batteristi degli ultimi decenni, Dale Crover è anche uno dei batteristi più richiesti della storia recente del rock/metal/punk. Oltre alla sua quasi quarantennale carriera con i Melvins, con i quali ha registrato decine di dischi insieme al suo eterno compagno Buzz Osborne, il curriculum di Crover comprende anche lavori con nomi come Nirvana, Redd Kross, i supergruppi Shrinebuilder (con membri di Neurosis, Sleep e Saint Vitus) e Altamont (con membri di Acid King), e anche spettacoli con OFF!, Fantômas e Eyehategod, tra gli altri.

Dopo aver aperto il 2021 con l’uscita del suo secondo album solista, il sorprendente “Rat-A-Tat-Tat!”, il musicista ha chiuso l’anno appena terminato con un’uscita altrettanto speciale con i Melvins: il primo album acustico della band. Ma, come previsto, “Five Legged Dog” (Ipecac) è lontano dall’essere un normale album acustico. Si tratta di un quadruplo disco in cui il gruppo reinterpreta canzoni dei suoi quasi 40 anni di storia, oltre a cover di nomi come Turtles, Rolling Stones, Brainiac e Redd Kross (band del bassista/vocalist Steven McDonald, che suona con i Melvins dal 2015).

Nell’intervista qui sotto, realizzata in videochiamata, Crover parla, tra le molte altre cose, delle sfide che ha comportato il nuovo disco, registrato nel bel mezzo della pandemia, commenta l’importanza di Black Flag e Wipers per i Melvins, oltre a ricordare la sua amicizia con Metal Church e come il chitarrista della classica band heavy metal statunitense lo abbia ispirato a iniziare a suonare la batteria.

Il nuovo album ha più di 30 canzoni. Quanto tempo ci è voluto per registrarle tutte?

Beh, non abbiamo fatto tutto in una volta. Penso che abbiamo iniziato a registrare le canzoni probabilmente circa un anno fa (nota: che sarebbe intorno a settembre 2020, dato che l’intervista è stata condotta nel settembre 2021). È stato più o meno in quel periodo, quando siamo tornati insieme in studio per lavorare al disco. Abbiamo pensato che fosse finalmente sicuro farlo, anche se indossavamo ancora delle maschere per la maggior parte del tempo di registrazione. Abbiamo solo cercato di andare sul sicuro, perché nessuno di noi era vaccinato. E abbiamo persone vicine a noi che non vorrebbero prendere il COVID-19, con condizioni di base e tutto il resto. (Ma) Tutto sembrava andare molto veloce una volta che abbiamo iniziato (a registrare). Ed è stato come se all’improvviso ti dicessi: “Aspetta un attimo, quante canzoni? Gesù!” (ride). Ci incontravamo ogni giorno per lavorare su due o tre canzoni, registrare le tracce di base, fare le sovraincisioni. Abbiamo lavorato molto sulle voci, ci sono un sacco di strati di voci, un sacco di belle armonie – ed è fantastico avere Steven McDonald intorno per questo.

Sì, Steven è incredibile, vero?

Sì, possiamo fargli cantare le armonie più alte (ride). Perché io non posso.

Avevate avuto l’idea di questo disco da un po’? O è stato qualcosa che è venuto fuori durante la pandemia?

Hmm, non so, è certamente qualcosa che potrebbe essere stato cucinato nel retro della mente di Buzz per un po’. Ma certamente a causa della pandemia… è qualcosa che volevamo fare. Solo qualcosa di diverso. E abbiamo anche dato per scontato di non poter fare spettacoli. Avevamo già fatto molte di quelle canzoni in quel modo (acustico) – non tutte, ovviamente, poiché abbiamo scelto alcune canzoni piuttosto speciali per il disco. Ma alcune canzoni, come “Hooch”, le avevamo già suonate in configurazione acustica quando facevamo eventi più piccoli, principalmente piccoli spettacoli nei negozi di dischi. Così abbiamo iniziato a suonare alcune di queste canzoni in acustico un po’ di tempo fa. Ho una piccola batteria compatta che si può suonare in piedi, chiamata “cocktail kit”. Mi piacerebbe essere in grado di andare in tour con esso un giorno, perché il nostro equipaggiamento sarebbe così piccolo che potrebbe entrare in un Maggiolino VW (ride).

Quindi alcune di queste canzoni le avevi già “testate” dal vivo. Ci sono state canzoni che ti hanno sorpreso per come hanno finito per suonare in questo formato acustico?

Penso che la gente sarà più sorpresa di noi nell’ascoltare queste canzoni. Soprattutto con qualcosa come l’enorme canzone di “Lysol” (Nota: album del 1992, rappresentato nel nuovo album da un medley dei brani “Hung Bunny” e “Roman Dog Bird”), con quel brano in formato acustico. O con alcune delle nostre canzoni più pesanti, come “Eye Flying”, che non penseresti possibile fare in formato acustico, ma è venuto fuori bene. Voglio dire, dall’anteprima di “Nightgoat” chiunque si è fatto un’idea di come suonano le cose. Ho pensato che fosse figo (ride). Ma non so, alcune delle canzoni erano tipo “Come la suoneresti in acustico? Ma in qualche modo abbiamo finito per ottenerlo.

Sì, “Honey Bucket”, per esempio. Qual è stata la sfida principale nel trasformare queste pesanti canzoni elettriche in pesanti canzoni acustiche? Perché il disco è un disco pesante, anche se è acustico.

Sì, sì, questo è uno dei punti, anche se è un approccio diverso. Alcune parti di batteria sono forse anche più difficili da suonare a causa delle bacchette che uso nel disco. Sono in realtà piccole scope, come piccole scope di plastica, chiamate flares. Uso alcune combinazioni, ce n’è un’altra chiamata blasticks, che sono piccole scope di plastica che sono a metà strada tra una bacchetta e una scopa. Probabilmente non ottieni tanti rimbalzi come faresti con una bacchetta tradizionale, quindi ho finito per suonare alcune cose piuttosto folli su “Eye Flys”, per esempio, come “Wowuuu” (ride). Sto cercando di pensare a quali sarebbero i più strani, dovrei guardare la playlist del disco, non ce l’ho qui (ride).

Oltre alle canzoni dei Melvins, l’album contiene anche alcune cover, come una grande versione di “Sway” dei Rolling Stones, che penso sia cantata da Steven, giusto? Quindi vorrei sapere se siete stati influenzati in qualche modo da Charlie Watts, il batterista della band che purtroppo è scomparso di recente.

Ahh, adoro Charlie, sono stato sicuramente influenzato da lui. Sono un suo grande fan, sono stato molto triste nel sentire della sua morte. Sono finalmente riuscito a vedere gli Stones solo pochi anni fa. Sembrava che avessi una maledizione per non averli mai visti prima, succedeva sempre qualcosa: potevo essere fuori città, lo spettacolo veniva cancellato, ecc. Ma finalmente sono riuscito a vederli. Non ho avuto modo di conoscere Charlie, ma conosco il suo insegnante di batteria, so quanto sono tristi tutti nella band. E ora stanno andando avanti, cosa che penso Charlie vorrebbe che facessero. Il mio cuore va a loro, di sicuro. Ma è da un po’ che suoniamo questa canzone degli Stones ai nostri spettacoli, con Steven che la canta. Ci piace così tanto l’intro della canzone che abbiamo deciso di ripeterla nella nostra versione (ride). Ma non credo che abbiamo finito tutta la canzone, forse abbiamo tagliato una strofa (ride).

A proposito, so che, oltre a te e Buzz, anche Steven è un grande fan dei Kiss. Quindi, vorrei sapere se hai mai pensato di registrare una cover dei Kiss o anche di ri-registrare “Goin’ Blind”, che hai originariamente registrato su “Houdini” (1993)?

Ahh, mi ha sorpreso che questa canzone non sia stata inserita nel disco. Penso che abbiamo avuto abbastanza copertine e abbiamo deciso di saltare i Kiss questa volta (ride). Ma certamente abbiamo reso loro molto omaggio. E sono sicuro che continueremo a farlo in futuro (ride). Invece abbiamo fatto una cover dei Brainiac, che è una band meno conosciuta.

E hai un album acustico preferito, da MTV o un album acustico in studio, che forse è stato un’influenza quando stavi lavorando su canzoni in questo formato?

Oh mio Dio, non lo so. Mi piace tutta la roba acustica – Neil Young, Bob Dylan, musica country (ride). Non lo so. Niente in particolare, se non cercare di fare qualcosa di diverso.

Ho intervistato Steven McDonald qualche mese fa e mi ha detto che vi ha incontrato per la prima volta tramite Bill Bartell dei White Flag, e che fu ad uno show al Roxy di Los Angeles nei primi anni ’90, quando tu e Buzz suonaste con Yoko Ono e suo figlio Sean Lennon. Te lo ricordi?

Beh, probabilmente abbiamo parlato con lui a quello spettacolo, ma lo avevamo già incontrato prima, in realtà. Lo abbiamo incontrato in un locale di Los Angeles chiamato Jabberjaw, che era aperto a tutte le età. Quella sera suonavamo con White Flag, che era la band di Bill (Bartell). Avevamo anche un progetto collaterale con Bill chiamato Sawed Off, che ha suonato il suo primo e unico spettacolo in questa notte. Per quanto mi ricordo, avevamo una scaletta di due canzoni, forse abbiamo suonato il set due volte solo per avere più canzoni (ride). E ricordo che Steven venne da me e mi chiese un paio di bacchette per il loro batterista, il che mi stupì completamente perché ero già un grande fan dei Redd Kross. Li ho visti suonare un paio di volte nello stato di Washington alla fine degli anni ’80, probabilmente quando uscì “Neurotica” (1987) – credo che quelle siano state le prime due volte che sono stati nella parte nord-occidentale degli Stati Uniti. Ma è stato a quello spettacolo (la prima volta che ci siamo visti). Ricordo che eravamo fuori e Jabberjaw era in un quartiere noto per essere un po’ hardcore. Stavamo parlando e all’improvviso abbiamo sentito una pistola che sparava e tutti sono corsi nella sala da concerto. Poi siamo finiti a parlare con lui e Gere (Fennelly, tastierista), anche lui dei Redd Kross. Ricordo che ci siamo divertiti a parlare tutta la notte condividendo storie rock e loro avevano grandi storie (ride).

Sì, voi e Steven sembrate una coppia perfetta. Cosa pensi che porti di diverso alla band? Suonate insieme da sei anni ormai, giusto?

Sì, immagino che sia passato così tanto tempo, eh? Wow. Beh, è un bassista fottutamente bravo. Uno dei migliori con cui abbia mai suonato, di sicuro – e ho avuto la possibilità di suonare con molti bassisti davvero bravi. Ma è un bassista pazzesco, un grande cantante e un ragazzo fantastico. E ha anche una grande presenza scenica. Ha i capelli e tutto il resto (ride). I capelli e il look, perché quando sei in una band di Los Angeles i capelli e il look sono essenziali (ride). Questo è uno scherzo su un annuncio che appariva in una rivista locale chiamata Band Magazine. Era un annuncio nell’area degli annunci, tipo “Cercasi musicisti”. “I capelli e l’aspetto sono essenziali!”, “L’atteggiamento è essenziale!”, “Sei pronto a brillare e a prendere il mondo d’assalto?”. (ride).

Prima hai detto che volevi fare qualcosa di diverso con il nuovo disco. E anche prima, voi ragazzi avete fatto un sacco di cose diverse, come registrare un disco con diversi bassisti o diversi vocalist, avere due bassisti nella stessa formazione, avere formazioni speciali con membri dei Butthole Surfers e dei Big Business, avete registrato molte cover e split. Quindi mi chiedevo quanto è importante questo elemento di novità per te e Buzz, avere sempre qualcosa di diverso per ispirarvi come band?

Penso solo a continuare a lavorare e ad essere ispirato da questo genere di cose. Sembra che abbiamo iniziato a suonare con musicisti esterni un bel po’ di tempo fa. Ma siamo sempre stati interessati a fare cose del genere. Abbiamo certamente fatto molti progetti con altri artisti e penso che probabilmente continueremo a farlo. E ci sono altre cose in produzione che alla fine vedranno la luce.

Su una nota simile: avete vissuto in diverse città: la zona di Seattle, San Francisco e Los Angeles. Pensi di essere stato direttamente influenzato da queste città e dalle scene locali nel modo in cui approcci e pensi alla tua musica?

Oh mio Dio, non lo so. No, non credo. Anche quando abbiamo iniziato, non vivevamo a Seattle, quindi penso che ci siamo sempre sentiti… Anche se siamo considerati una band di Seattle, non siamo davvero di lì. O San Francisco, Los Angeles, uno qualsiasi di quei posti. Ma poi, quando suoniamo in quei posti, è come se stessimo facendo uno spettacolo nella nostra città natale. Non so, credo che in qualsiasi zona fossimo, non suonavamo con le band locali. Ma comunque la maggior parte della gente pensa che siamo di Seattle e non siamo mai andati via da lì (ride). La maggior parte della gente pensa che viviamo ancora lì, anche se ormai viviamo in California da più di 30 anni.

E pensate che il fatto che vi siete sempre visti come “outsider” vi abbia aiutato a cercare sempre cose diverse, come abbiamo detto prima?

Ahh, non lo so. Vuoi dire diverso da quello che tutti gli altri stavano ascoltando? Non necessariamente. Non so perché mi piace quello che faccio musicalmente. È qualcosa come “mi suona bene” (ride). E non so perché. O perché non mi piace la roba popolare che piace alla maggior parte delle persone, sai? Mi sembra che sia sempre stato così. Con l’eccezione di alcune band, mi sono sempre piaciuti i Beatles e i Rolling Stones e gruppi del genere. Ma non riesco a pensare a quale sarebbe una nuova band del genere in questo momento. Non credo che ci sia una band veramente grande che pensi “Ahh, è veramente buona”. Almeno niente che mi venga in mente in questo momento.

Mentre parlavamo dell’importanza della collaborazione per voi, avete recentemente pubblicato un disco molto interessante con i Mudhoney chiamato “White Lazy Boy” (2020), in cui fate una cover di “My War” dei Black Flag. Quel disco dei Black Flag – e la canzone del titolo – sono sempre indicati come pietre essenziali per le scene grunge e sludge. Quindi mi chiedevo se questo disco fosse importante anche per te al momento della sua pubblicazione.

Sì, il disco mi è piaciuto molto. In realtà, il disco è uscito prima che io sapessi davvero qualcosa su di esso o su Black Flag. La città in cui vivevamo era molto isolata, quindi i dischi di Black Flag non arrivavano ad Aberdeen. Ma comunque, è stato un disco importante per me, di sicuro. Ed è stato anche un disco che ha diviso le persone che volevano la roba davvero veloce, pesante e aggressiva con qualcosa che era molto diverso: più lento e più pesante (ride). Evidentemente, questi ragazzi sono stati influenzati da Dio (ride). Questo è quello che si dice. Mark Arm, dei Mudhoney, li ha intervistati all’epoca e poi ha chiesto loro cosa gli piacesse e loro hanno risposto: “Dio! E non capiva che dicevano così, non capiva se erano seri sul fatto che gli piaceva il disco di Dio (ride).

Ora una curiosità: è vero che hai suonato in una cover band degli Iron Maiden prima di entrare nei Melvins negli anni ’80? L’ho letto in alcuni posti ed ero curioso di saperne di più.

In realtà, era una cover band dei Judas Priest! (No, sto solo scherzando. Non so esattamente come sia iniziata questa storia, ma vorrei che fosse vera (ride). Abbiamo suonato solo roba dei primi tempi della band, fino ai Killers (ride).

Penso che sia la mia fase preferita della band (ride). A proposito, conoscevi i ragazzi di Metal Church ad Aberdeen ai tempi?

Sì, andavo alle loro prove anche prima di entrare nei Melvins. Ero già amico di alcuni di questi ragazzi da un bel po’ prima di entrare nei Melvins. Anche prima che esistessero i Metal Church, uno di loro, Craig Wells, che era il chitarrista della band, viveva a un isolato da casa mia. Era più grande di me, ma siamo diventati amici e mi ha insegnato a suonare la mia prima canzone rock con la chitarra. Ed è stato anche quello che mi ha convinto: “Dovresti comprare una batteria così possiamo suonare insieme” (ride).

E all’epoca eri più un tipo da metal o da punk?

Tutto è iniziato con Kiss. E quando ho iniziato a diventare amico di Craig, ero davvero preso dai Kiss. Lo conoscevo dal quartiere e l’avevo visto per un po’. E all’improvviso arriva questo tizio con i capelli lunghi e mi dice “Ciao” e mi dice che ha una chitarra Les Paul e un amplificatore Marshall a casa. E io dissi: “Non scherziamo”, e così andai a casa sua. Era davvero appassionato di Led Zeppelin, cosa che io non sapevo. E mi ha fatto conoscere i Led Zeppelin. È il tipo che mi ha fatto conoscere i Judas Priest e gli Iron Maiden – e Bowie e un sacco di altra roba. E le band metal di sicuro. Era facile passare da “Alive” dei Kiss (1975) a “Unleashed in the East” dei Judas Priest (1979) – se si guardano le copertine degli album. Ricordo che andai a casa sua e ascoltai quel disco per la prima volta e pensai “Oh mio Dio” e poi lo pregai di prestarmelo. E l’ha fatto, perché l’avevo ascoltato centinaia di volte a casa sua. L’ho portato a casa e l’ho ascoltato tutte le volte che ho potuto. Ricordo che dopo andai a casa sua e mi disse: “Ascolta questo, maledizione” e poi mise su “Killers”, (1981) degli Iron Maiden. Ed eravamo entrambi come “Che cazzo sta succedendo? Questa è una musica pazza, folle, che noi amiamo. E questo era come il punk, perché era ribelle o qualcosa del genere, diverso da tutto il resto. Non era Journey, che era popolare alla radio (ride). O REO Speedwagon. Era un animale molto diverso.

E hai iniziato a suonare la chitarra prima di suonare la batteria?

Sì, avevo già suonato la chitarra, avevo già suonato i miei “Kumbayas” (ride). Ma Greg mi ha insegnato a suonare “Cat Scratch Fever” di Ted Nugent (Nota: Dale fa un accento del sud degli Stati Uniti a questo punto e ride alla fine), che era una prima canzone facile da imparare.

E quando hai pensato di voler fare il batterista? C’è stato un concerto specifico o qualcosa che ti ha spinto a farlo?

Credo che mi sia sempre piaciuto tutto. Un altro vicino aveva una batteria a casa e mi lasciava suonare qualche volta. E quando ero bambino, all’età di sei anni, ho ricevuto una batteria giocattolo. Mi è sempre piaciuto colpire le cose, come ogni bambino. Ma mi piacevano entrambe le cose (chitarra e batteria). Ricordo di aver preso in prestito la batteria del mio vicino e di aver chiamato un altro vicino per suonare mentre io suonavo la chitarra. E lui non stava suonando nel modo giusto e io gli ho detto: “No, no, devi farlo così”, come se sapessi come fare (ride). E credo di averlo fatto. Penso che quello sia stato un po’ il punto di svolta, qualcosa come “Aspetta un attimo, anche questo è figo”. E Craig (Wells) mi ha convinto: “Oh, dovresti comprare una batteria così possiamo suonare insieme” (ride).

Abbiamo parlato prima dell’influenza dei Black Flag. Avete registrato una grande cover di “Youth of America” dei Wipers qualche tempo fa. Mi chiedevo se i Wipers, Napalm Beach e tutta la scena di Portland fossero importanti per te, visto che suonavano molto a Seattle. Erano importanti per te quando stavi iniziando la band negli anni ’80?

Ho potuto vedere solo un concerto dei Wipers all’epoca. E poi dovevamo fare uno spettacolo con loro, ma alla fine è stato cancellato. Non so perché li ho visti solo una volta, Buzz ha visto molti dei loro spettacoli. Quando pubblicarono i loro primi tre dischi o qualcosa del genere, andavi a un loro show e c’erano solo 30, 40 persone e stiamo parlando di una delle band più incredibili della storia. Mi sembra di averli persi dal vivo, specialmente dopo che mi sono unito ai Melvins. Ho sentito circa 150 band diverse in una volta sola e alla fine ci è voluto un po’ di tempo. Ma i Wipers sono stati uno di quelli che si sono distinti subito, specialmente l’album “Youth of America” (1981). Quella canzone in particolare, “Youth of America”. Ma comunque, ho sempre amato la loro roba dal primo contatto, di sicuro. E alla fine abbiamo deciso di fare una versione di quella canzone e abbiamo cercato di renderle giustizia, che è qualcosa di veramente difficile. Ma ci abbiamo provato (ride)!

Certo, posso immaginare. Ma la tua versione è fantastica, mi piace molto.

Grazie, grazie davvero. Perché ascolto ancora la loro versione ed è così incredibile, è psichedelica. Questa canzone è molto psichedelica.

Oltre ad essere un batterista, sei anche un grande cantante, come possiamo vedere sia nei Melvins che nella tua carriera solista. Mi chiedevo quando hai scoperto di saper cantare? Te lo ricordi?

Grazie (ride). Oh, non mi ricordo. Beh, alle elementari avevamo un coro, quindi forse è stato il coro della scuola a darmi la mia gola d’oro (ride). Ma seriamente, appena mi sono unito ai Melvins, Buzz ha detto “Dovresti cantare” e io ho detto “Oh, non so se posso suonare e cantare”, e lui ha detto “Fallo e basta, esercitati”. E sono contento che mi abbia incoraggiato a farlo, perché io canto il più possibile, soprattutto negli spettacoli. E anche nei dischi, faccio un sacco di backing vocals e armonie e cose del genere. Sento di poter fare un buon lavoro con le armonie.

Nel 2008 avete suonato in Brasile in un festival piuttosto strano, con gruppi che non avevano necessariamente molto a che fare con voi, come The Hives e Plasticines – alcune persone hanno anche fischiato un po’ la band alla fine dello spettacolo, immagino fossero fan di The Hives. Ma comunque, mi chiedevo quali sono i tuoi ricordi di questo viaggio in Brasile. C’è stato qualcosa di specifico che ha attirato la sua attenzione?

Soprattutto quanto era grande la città (San Paolo). Ricordo che ero sull’aereo e mi sentivo come se stessimo sorvolando la città per sempre (ride). Probabilmente l’avresti capito (ride). E anche quanto tempo ci voleva per arrivare da qualche parte in macchina – “Oh sì, saremo lì tra un po’”. Ed era qualcosa come un’ora di distanza, facilmente (ride). Per quanto riguarda lo spettacolo, non ricordo che la gente ci abbia fischiato. Sono sicuro che c’erano molte persone che non ci conoscevano o non sapevano chi eravamo. Ma non so, mi sembrava tutto a posto, da quello che ricordo (ride).

Sì, sì, non c’era molta gente o qualcosa del genere, ma ricordo che c’erano alcune persone, probabilmente fan dei The Hives, che erano il gruppo principale della serata, che erano piuttosto ansiosi di vedere il loro spettacolo e che fischiavano tutti quelli che avevano suonato prima.

Certo, certo. Ho bevuto molta cachacia, catiaska…

Ahh, cachaça! È una parola complicata da pronunciare.

Cachaça! Questo è tutto! È passato un po’ di tempo da quando l’ho bevuto, quindi ho dimenticato come si pronuncia (ride). Ma voglio tornare un giorno e bere ancora un po’ di questi. Sarebbe fantastico, ci piacerebbe tornare.

A proposito, conosci qualche band o artista dal Brasile?

Sepultura! (Che altro? Anche Os Mutantes vengono da lì, vero?)

Sì! A proposito, Bill Bartell te li ha mostrati? Perché Steven (McDonald) mi ha detto che Bill è stato quello che gli ha mostrato la band.

Probabilmente. O questo o li ho incontrati in un altro modo, attraverso Bill. Non riesco a ricordare, ma probabilmente. Ha detto che sua sorella era tornata con dei dischi dal Brasile o qualcosa del genere.

È vero, ha vissuto a San Paolo per un po’, secondo quanto mi ha detto Steven.

Ahh, giusto. Abbiamo suonato con loro (Os Mutantes) in un festival nel Regno Unito, da (promotore di festival) ATP (All Tomorrow’s Parties). Abbiamo curato questo festival (A Nightmare Before Christmas 2008) con Mike Patton. E sebbene anche noi li conoscessimo, credo che sia stato lui (Mike) a parlare di avere gli Os Mutantes al festival e noi abbiamo detto “Certo”. E sono stati molto gentili, ricordo di aver parlato con loro dopo lo spettacolo. Erano super cool, di sicuro. E sono una band davvero incredibile. Questa è una band che non avrei mai immaginato di vedere dal vivo. Anche Astrud Gilberto viene da lì, vero? E questo deve essere il limite della mia conoscenza della musica brasiliana (ride). O forse no, non lo so. Ma è una buona varietà (ride).

E c’è stato un concerto che ha cambiato la sua vita? O che ti ha colpito, ti ha fatto venire voglia di suonare, di avere delle band e tutto il resto?

Penso solo ai Kiss in generale, sai? Quando ero nei Kiss avevo appena iniziato a suonare.

Ahh, forte. E in quale tour li hai visti allora?

Ahh, era il tour di “Dynasty” (1979) (ride). È stato bello, ma non così bello come Steven, che li ha visti all’epoca del tour “Alive”. Quello sarebbe stato “il tour” – quello o il tour “Alive II” (1977). Ma sto cercando di pensare ad altri spettacoli, ho visto un sacco di spettacoli che erano buoni o ispiratori e tutto il resto.

Queste sono le ultime domande. Di cosa sei più orgoglioso nella tua carriera?

Gesù… La nostra longevità di sicuro. Sono contento che lo facciamo ancora. E spero che possiamo continuare ancora per un po’. Mi piacerebbe (ride). Non si sa mai cosa può succedere. Ma abbiamo intenzione di continuare insieme, i nostri piani sono di continuare. Essere in grado di fare questo per così tanto tempo, sopravvivere a questo, è incredibile. Sono felice, non voglio trovare lavoro da nessun’altra parte (ride).

E hai un album preferito con la band?

Ahh, non proprio. Il nuovo, è sempre il nuovo (ride). “Il nostro nuovo disco, ‘Five Legged Dog’, è il miglior disco che abbiamo mai fatto. Dovresti comprarlo ora” (ride).

Questa è l’ultima domanda: come vuoi essere ricordato? Ci hai pensato?

Sì, ci ho pensato. Voglio che diano il nostro nome a una bevanda.

Ma il tuo nome o quello della band?

O uno o entrambi. Come “prendo un Dale Crover”, come uno Shirley Temple o un Arnold Palmer, qualcosa del genere. Penso che avere un drink che porta il tuo nome sarebbe il modo migliore per essere ricordato.

E cosa ci sarebbe in quel drink, avete pensato?

Ahh, non so, dovrei creare il mio drink (ride). O forse dopo che si va in un posto e si ordina qualcosa di strano abbastanza volte che qualcuno possa dire “Ahh Ok”. Pensi che forse Roy Rogers entrava nel bar e diceva (a questo punto fa una voce buffa per imitare Roy), “prendo una Coca con una ciliegia in cima” (ride). “Ok, signor Rogers. Ecco un Roy Rogers” (ride).

(Luiz Mazetto)

Luiz Mazetto è autore dei libri ““Nós Somos a Tempestade – Conversas Sobre o Metal Alternativo dos EUA” e ““Nós Somos a Tempestade, Vol 2 – Conversas Sobre o Metal Alternativo pelo Mundo”, entrambi di Ideal Editions. Collabora anche con Vice Brasil, CVLT Nation e Loud!

Scream & Yell è uno dei primi siti di cultura pop in Brasile e uno dei più importanti della scena indipendente brasiliana. Le ragioni della collaborazione tra Kalporz e Scream & Yell puoi leggerle qui.