Cover Febbraio 2022: SABA

Saba torna con un nuovo album, il suo terzo LP, venerdì 4 febbraio, dal titolo molto low profile, “Few Good Things”, a quasi quattro anni di distanza dall’ottimo “Care For Me”, elegante LP molto soul/nu-jazz dove era riuscito a unire le vibe del suo vecchio amico e collaboratore Chance The Rapper con rap d’autore e conscious da discepolo di Kendrick Lamar, una sorta di risposta maschile al rap di Noname con cui collabora nel super trio Ghetto Sage insieme alla nuova superstar dell’hip hop americano Smino.

Di basso profilo nonostante la giovane età (quest’anno va per i 28) c’è davvero poco nella carriera del talentuoso rapper di Chicago West Side co-fondatore della Pivot Gang che è stato scoperto da molti per i feat. nello storico album dell’esplosione di Chance The Rapper, “Acid Rap” e in “Telefone” di Noname.

Poi è stato incluso nella compilation “Revenge of the Dreamers III” di J.Cole e ha partecipato alla soundtrack del cult movie del 2021 “Judas and the Black Messiah”.

In “Few Good Things” Sabaospita G Herbo, Krayzie Bone, 6LACK, Smino, Mereba, Fousheé e Eryn Allen Kane.

A partire dai singoli “Come My Way” feat. Krayzie bone e “Survivor’s Guilt” feat. G. Herbo e dallo short film di presentazione mandato in anteprima sul suo sito web siamo sicuri che sarà un album di cui si parlerà molto nei prossimi mesi

A lui è dedicata la nostra seconda copertina mensile del 2022 sui nostri profili Facebook, Twitter e Instagram.