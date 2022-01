[Podcast] La New York della Dfa e la sua eredità: 20 anni ai piedi di un dancefloor

È online la nuova puntata di Propaganda Meetz Kalporz, la collaborazione tra Kalporz e Propaganda, il podcast di Web Radio Giardino ideato e condotto da Alessio Favalena.

Questo mese ospite Marco Bachini per parlare di pulsazioni: dall’esplosione a New York del fenomeno Dfa Records e i suoi primi anni di enorme successo, fino alla cambio di passo delle sonorità elettroniche, per chiudere con suggestioni italiane tra Casa del Mirto e Jolly Mare.

Una puntata da ascoltare, una puntata da ballare.

Ecco la puntata S3:E2 di Propaganda Meets Kalporz: