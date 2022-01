I Fontaines D.C. in Italia appena prima dell’estate

Si preannuncia un’estate calda con l’annuncio di tre concerti a giugno degli irlandesi Fontaines D.C. con il loro terzo album in studio in arrivo, “Skinty Fia“, in uscita il 22 aprile 2022 via Partisan.

Dopo il SOLD OUT della data della band a marzo, ai Magazzini Generali, queste sono le date di giugno:

MARTEDÌ 7 GIUGNO 2022

BOLOGNA – ARENA PUCCINI

Via Sebastiano Serlio, 25/2, 40128 BO

Biglietti: 30,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.dice.fm dalle ore 11.00 di venerdì 28 gennaio

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2022

MILANO – CIRCOLO MAGNOLIA

UNALTROFESTIVAL

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20090 Novegro-Tregarezzo MI

Biglietti: 30,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 11.00 di venerdì 28 gennaio

MARTEDÌ 16 AGOSTO 2022

PADOVA – PARCO DELLA MUSICA

Via Venezia, 35131 PD

Biglietti: 30,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 11.00 di venerdì 28 gennaio

“Skinty Fia” è una frase irlandese che può essere tradotta come “la dannazione del cervo” e la copertina dell’album presenta appunto un cervo, strappato dal suo habitat naturale e inserito in una casa, illuminato da una luce rossa artificiale. Il cervo gigante irlandese è una specie estinta e i pensieri della band sull’identità irlandese sono al centro dell’album. Mentre “Dogrel” era disseminato d’istantanee dei personaggi di Dublino, e “A Hero’s Death” ha documentato lo sconvolgimento e la disconnessione che la band ha provato mentre viaggiava per il mondo in tour, in “Skinty Fia” i Fontaines D.C. si rivolgono alla loro irlandesità da lontano, mentre ricostruiscono le loro vite altrove. Per una band la cui città natale scorre nelle loro vene – “D.C.” sta per “Dublin City” – l’album li vede cercare di risolvere il bisogno di ampliare i propri orizzonti con l’affetto che ancora provano per la terra e le persone che si sono lasciati alle spalle.

Questo è il singolo estratto per ora:

Skinty Fia tracklist:

In ár gCroíthe go deo Big Shot How Cold Love Is Jackie Down The Line Bloomsday Roman Holiday The Couple Across The Way Skinty Fia I Love You Nabokov

