Linecheck Music Meeting and Festival, annunciati gli artisti

Sarà una settimana molto intensa anche nella programmazione live quella del terzo Linecheck Music Meeting and Festival, a Milano nello spazio di Base, dal 21 al 26 novembre. Tra gli artisti in cartellone figurano infatti il bassista/producer guru di Brainfeeder, Thundercat, la storica band avant-pop svedese dei Little Dragon, il rapper di culto Freddie Gibbs, e poi ancora l’artista iraniano di Ninja Tune, Ash Koosha, con il suo peculiare show visuale in VR, il talentoso compositore di Seattle Perfume Genius, affiancato nella stessa serata da Jacques.

Non mancheranno gli artisti italiani ed è stata già confermata la presenza di IOSONOUNCANE, insieme a Paolo Angeli, e del duo pop elettronico degli Yombe.

In programma anche la seconda edizione del progetto Load In, incubatore per band emergenti in residenza temporanea a Milano, promosso in partnership con Rockit e Ostello Bello che quest’anno vede come protagonisti Hån, Technoir, LNDFK, Charo Galura.

Presto sarà annunciato il programma completo del weekend dove interverranno decine di esperti e addetti ai lavori dell’industria musicale in 40 diversi incontri e panel.

