L’agenda dei Live della settimana (#2, 2022)

Siamo qui a presentare, ahinoi, una delle settimane più deboli a livello di concerti dal lockdown a questa parte: l’arrivo di Omicron ha travolto ancora una volta il settore della musica dal vivo in Italia. Molti concerti dei prossimi giorni (come Dry Cleaning al Covo di venerdì 22, o Diaframma a Roma di cui avevamo dato notizia) stanno saltando, non tanto perché l’ultimo decreto non consenta ai locali di aprire, ma per una questione di sostenibilità economica. In zona gialla, per dire, la capienza scende al 50%; inoltre, fino al 31 marzo vige il divieto di consumare cibi e bevande nei teatri, al cinema e nelle sale da concerto, motivi per cui molti club non riescono a starci dentro con le spese.

Mercoledì 19 gennaio – STRUCTURE, Garage Moulinski, Milano

Per la serata di gennaio di “Because the Night”, Stefano Giovannardi presenta l’album XX (uscito nel marzo 2021) del suo progetto elettronico Structure dove hanno suonato tante cantautrici. Per l’occasione si esibiscono Laura Boccacciari, Barbara Cavaleri e Chiara Castello, con special guests Luca Olivieri e Cesare Malfatti. L’intento è quello di porre l’attenzione sul cantautorato femminile, spesso poco presente nelle scene musicali ufficiali, visto che in realtà è foriero di nomi interessanti i quali, grazie anche al fatto di muoversi in circuiti indipendenti, mantengono spesso la libertà creativa che permette loro di avventurarsi su sentieri artistici originali e poco battuti.

Informazioni sull’evento FB, contributo per la musica: 6€

Venerdì 21 gennaio – EXTRALISCIO, Cava del Sole, Matera

Gli Extraliscio sono l’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, prodotto da Elisabetta Sgarbi. La stima professionale e l’amicizia tra gli Extraliscio e il Maestro Roberto Molinelli dell’Orchestra Magna Grecia si sono consolidati al 71° Festival di Sanremo, dove il Maestro ha diretto l’orchestra nei due brani “Bianca Luce Nera” con Davide Toffolo e “Medley Rosamunda”. Il concerto degli Extraliscio è il settimo appuntamento della stagione 2021/2022 dell’Orchestra della Magna Grecia, realizzato in collaborazione con il Comune di Matera, insieme con Ministero della Cultura, Regione Basilicata e l’Auditorium Cava del Sole.

Posto unico: 30 euro. Obbligatori green pass e mascherina Ffp2.

Sabato 22 Gennaio – I’M NOT A BLONDE, Spazio Polaresco, Bergamo

I’m Not a Blonde, moniker di Chiara Castello e Camilla Matley, approda allo Spazio Polaresco di Bergamo per presentare l’ultimo EP “Welcome Shadows”, un viaggio sonoro che esplora l’oscurità e le ombre, i sentimenti più difficili e cupi, e ha il coraggio di guardarli negli occhi e accoglierli come elementi indispensabili alla vita. In questo lavoro domina una potente matrice elettronica: synth forti e decisi, frequente uso degli arpeggiatori, chitarre utilizzate in funzione più “percussiva” e di controcanto. Altro tratto caratteristico, l’uso di pitch shifting sulla voce di Chiara abbassando l’ottava, a voler raccontare una dualità (anche tra organico e sintetico) e la voglia di giocare liberamente con i ruoli di genere e identità.

Ingresso Gratuito su prenotazione, www.spaziopolaresco.com

Sabato 22 Gennaio – SMALL JACKETS + THE BROKENDOLLS, Sidro Club, Savignano Sul Rubicone (FC)

Ingresso gratuito, inizio concerti ore 21:30

Pre & aftershow music selection by Lu Silver

Release Party del nuovo disco “Just like this!”, uscito su Go Down Records e registrato al Deposito Zero di Forlì. Gli Small Jackets sono attesi anche da un mini-tour spagnolo a fine mese.

Opening: The Brokendolls!