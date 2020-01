Primavera Sound 2020: annunciata la line-up!

Massive Attack, Lana Del Rey, Young Thug, Beck, The National sono aono alcuni dei nomi del Primavera Sound 2020, che si terrà come sempre a Barcelona, dal 4 al 7 giugno.

La lunga attesa, in parte rotta dalle anticipazioni in una trasmissione di Radio Primavera Sound, volge al termine ed è arrivato, con qualche settimana di ritardo rispetto agli ultimi anni, l’annuncio del cartellone completo della ventesima edizione del festival europeo più celebrato (e discusso!) del nuovo secolo.

Ci hanno pensato i Pavement, primo nome annunciato, a spoilerare chissà quanto inconsapevolmente la line up con un post cancellato non abbastanza tempestivamente dalla loro pagina Facebook. Lo staff non ha potuto che eliminare il post. Ma era troppo tardi…

Questa la lista completa degli artisti che saranno a Barcelona nella prima settimana di giugno.

