Finalmente i Pavement annunciano la ristampa ampliata di “Terror Twilight”

I Pavement, in attesa di dare il via all’ampio tour che li porterà in Europa in primavera (2 show), in giro per gli States e in Canada il prossimo autunno (27 show) e poi di nuovo in Europa sempre in autunno (19 show), annunciano la ristampa ampliata del loro ultimo album, Terror Twilight, che era stato pubblicato nel 1999, ultimo volume di una serie di pubblicazioni d’archivio che era iniziata nel lontano 2002 con la reissue ampliata del loro debutto, Slanted & Enchanted, che proprio in quell’anno compieva dieci anni. Oltre all’album originale, la ristampa, sottotitolata Luxe and Reduxe, conteneva b-side, demo, versioni alternative di pezzi pubblicati e brani registrati dal vivo. A essa seguirono, negli anni successivi, le ristampe ampliate di tutti gli altri album del gruppo: Crooked Rain, Crooked Rain, uscito originariamente nel 1994, la cui ristampa venne sottotitolata LA’s Desert Origins; Wowee Zowee, uscito originariamente nel 1995, con ristampa sottotitolata Sordid Sentinels Edition; Brighten the Corners, uscito originariamente nel 1997, con ristampa sottotitolata Nicene Creedence. Il ciclo di ristampe si concluse “brutalmente” con quest’ultima, nel 2008, e solo adesso il gruppo californiano ha provveduto a completare il cerchio annunciando la ristampa del quinto e ultimo disco del gruppo, prodotto da Nigel Godrich (Radiohead, Beck), Terror Twilight, sottotitolata, questa, Farewell Horizontal.

La notizia dell’arrivo della ristampa, attesa circa dal 2009-2010 e che uscirà finalmente l’8 aprile via Matador, era già circolata l’anno scorso ed è stata anticipata dalla condivisione di “Be the Hook”, brano inciso dai Pavement durante le sessioni dell’album che sarebbe poi finito, reinciso in una forma piuttosto differente, con il titolo di “The Hook”, sull’album di debutto solista di Stephen Malkmus, self titled, che proprio l’anno scorso ha spento venti candeline. Sulla falsariga di quelle precedenti, anche la ristampa di Terror Twilight, che sarà pubblicata in due formati, 2xCD e 4xLP, con un brano esclusivo per l’edizione vinilica, conterrà l’album rimasterizzato (nella versione LP la tracklist sarà quella che aveva pensato Nigel Godrich, mentre il CD manterrà la tracklist scelta dalla band per la pubblicazione ufficiale), B-sides, demo, versioni alternative di brani già editi e qualche traccia live.