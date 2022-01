[Video] Curtis Harding, Live On KEXP (At Home)

Tornare indietro nel tempo.

Mi rimane questo della performance di Curtis Harding per KEXP dello scorso mese, intervistato a casa vista l’emergenza pandemica. Innanzitutto per collocare “If Words Were Flowers” nel posto che merita, cioè la mia top ten del 2021 (sfruttando l’assist del DJ Troy Nelson); poi, se chiudendo gli occhi all’ascolto di “Hopeful” e “Can’t Hide It” sognate anche voi Al Green, o Aretha Franklyn, The Impressions, Sly Stone in una ripresa in bianco e nero fumosa e sensuale, allora state per trascorrere una mezzora intensa che vi caricherà le batterie per il resto della settimana.

“If Words Were Flowers” è il terzo album del soul-man di Atlanta, pubblicato dalla Anti/Epitaph.